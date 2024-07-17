https://sarabic.ae/20240717/القوات-الروسية-سنعثر-على-الأوكرانيين-الذين-أعدموا-الجندي-الروسي-وسنعاقبهم--1090871756.html

القوات الروسية: سنعثر على الأوكرانيين الذين أعدموا الجندي الروسي وسنعاقبهم

القوات الروسية: سنعثر على الأوكرانيين الذين أعدموا الجندي الروسي وسنعاقبهم

سبوتنيك عربي

أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية ستعثر على الجنود الأوكرانيين... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T10:11+0000

2024-07-17T10:11+0000

2024-07-17T10:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال القائد الروسي في تصريحات على "القناة الأولى" الروسية: "أتعهد بأننا سنبحث عنهم أينما كانوا ونعاقبهم. كل واحد منهم سينال عقابه، وأعتقد أن ذلك سيكون متناسبا مع ما فعلوه".وتابع موضحا: "إنهم (الجيش الأوكراني) يدركون حقًا أنهم خسروا الحرب بالفعل، فقد خسروا المنطقة العسكرية الشمالية، وأنا وأنت نرى أنه هناك، على خط المواجهة، الفاشيون "آزوف" (تنظيم محظور في روسيا)، يقتلون رجالاً غير مسلحين مستعدين للاستسلام".وكان روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمعني بملف جرائم نظام كييف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن روسيا ستسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم.وأوضح أن كييف، تحت غطاء الرعاة الغربيين، تتجاهل بشكل واضح قواعد القانون الإنساني الدولي.وأكد أنه يجب الحصول على تقييم دولي وأن يعاقب الفاعلون ولن يكون هناك خيار آخر أمامهم.

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https://sarabic.ae/20240716/روسيا-موسكو-ستسعى-لإجراء-تحقيق-دولي-في-جرائم-النازيين-ومعاقبتهم-1090848746.html

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