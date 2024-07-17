القوات الروسية: سنعثر على الأوكرانيين الذين أعدموا الجندي الروسي وسنعاقبهم
10:11 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية ستعثر على الجنود الأوكرانيين الذين أطلقوا النار على الجندي الروسي وستعاقبهم.
وقال القائد الروسي في تصريحات على "القناة الأولى" الروسية: "أتعهد بأننا سنبحث عنهم أينما كانوا ونعاقبهم. كل واحد منهم سينال عقابه، وأعتقد أن ذلك سيكون متناسبا مع ما فعلوه".
وأشار قائد قوات "أخمات" إلى أن القوات الروسية على خط المواجهة تتقدم يوميا وتحرر بلدات جديدة.
وتابع موضحا: "إنهم (الجيش الأوكراني) يدركون حقًا أنهم خسروا الحرب بالفعل، فقد خسروا المنطقة العسكرية الشمالية، وأنا وأنت نرى أنه هناك، على خط المواجهة، الفاشيون "آزوف" (تنظيم محظور في روسيا)، يقتلون رجالاً غير مسلحين مستعدين للاستسلام".
وكان روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمعني بملف جرائم نظام كييف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن روسيا ستسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم.
وقال ميروشنيك في تعليق على إعدام جندي روسي رميًا بالرصاص على يد مسلحي كتيبة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) لوكالة "سبوتنيك": "مقطع الفيديو الذي يظهر إعدام جندي روسي على يد مسلحي "آزوف" هو دليل على شعورهم بالإفلات من العقاب".
وتابع :"القضاء على الجرحى والعزّل هو ممارسة الجزارين، الذين يتجاهلون جميع الأعراف الإنسانية والدولية، وإظهار هذه "المآثر" للآخرين هو أمر غير مقبول، وهذا دليل على شعور الفرد بالإفلات من العقاب الذي وعد به الغربيون للنازيين".
وأوضح أن كييف، تحت غطاء الرعاة الغربيين، تتجاهل بشكل واضح قواعد القانون الإنساني الدولي.
وأضاف ميروشنيك: "سنسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جميع جرائم الحرب، التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون، وتقديم الجناة وأولئك الذين "يباركونهم" على مثل هذه "المآثر" إلى العدالة".
وأكد أنه يجب الحصول على تقييم دولي وأن يعاقب الفاعلون ولن يكون هناك خيار آخر أمامهم.