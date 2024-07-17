رغم معارضة مصر والسودان... رئيس وزراء إثيوبيا يحتفل بـ"إنجاز يمثل لحظة تاريخية"

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بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
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09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
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خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
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31 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
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هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
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12:32 GMT
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https://sarabic.ae/20240717/رغم-معارضة-مصر-والسودان-رئيس-وزراء-إثيوبيا-يحتفل-بـإنجاز-يمثل-لحظة-تاريخية-1090882283.html
رغم معارضة مصر والسودان... رئيس وزراء إثيوبيا يحتفل بـ"إنجاز يمثل لحظة تاريخية"
رغم معارضة مصر والسودان... رئيس وزراء إثيوبيا يحتفل بـ"إنجاز يمثل لحظة تاريخية"
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي"، لحظة تاريخية لبلاده، بحسب... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T13:00+0000
2024-07-17T13:00+0000
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وقال أحمد، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل"، لافتًا إلى أن تصديق جنوب السودان "سيوفر قوة دافعة للعمل من أجل الصالح العام لشعبنا من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل".وكانت حكومة جنوب السودان قد صادقت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي"، وذلك بعد قيام 5 دول بالتوقيع على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي، إذ يشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.وتعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية "عنتيبي"، التي ظلت متعثرة طوال 14 عاما، إذ تتمثل أهميتها في أنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع الجهات المسؤولة كافة، كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد سابقا.وستكون الاتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي الذي يرجع إليه في حالة الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى كونها منصة إطلاق المشاريع التنموية المشتركة بين دول حوض النيل.وأوضح أن "جنوب السودان لم تكن ضمن الدول التسعة التي شاركت في مبادرة حوض النيل (كينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وأوغندا وإثيوبيا والسودان ومصر)، وانضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي 10 دول، وإذا كان المطلوب هو توقيع ثلثي الدول الأعضاء فإن الثلثين الآن بعد انضمام جنوب السودان صار 7 وليس 6 دول، ومن ثمّ لا يعد لمصادقتها على الاتفاقية قيمة".
https://sarabic.ae/20240716/خبير-اتفاقية-عنتيبي-تضر-بحصة-مصر-والسودان-من-نهر-النيل-1090847799.html
https://sarabic.ae/20240715/بعد-عودتها-للواجهةهل-تشعلاتفاقية-عنتيبي-صراعا-جديدا-بين-دول-حوض-النيل؟-1090826514.html
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رغم معارضة مصر والسودان... رئيس وزراء إثيوبيا يحتفل بـ"إنجاز يمثل لحظة تاريخية"

13:00 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Михаил Метцель
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اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي"، لحظة تاريخية لبلاده، بحسب قوله.
وقال أحمد، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل"، لافتًا إلى أن تصديق جنوب السودان "سيوفر قوة دافعة للعمل من أجل الصالح العام لشعبنا من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل".
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
خبير: اتفاقية "عنتيبي" تضر بحصة مصر والسودان من نهر النيل
أمس, 11:41 GMT
وكانت حكومة جنوب السودان قد صادقت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي"، وذلك بعد قيام 5 دول بالتوقيع على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي، إذ يشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
وتعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية "عنتيبي"، التي ظلت متعثرة طوال 14 عاما، إذ تتمثل أهميتها في أنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع الجهات المسؤولة كافة، كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد سابقا.
وستكون الاتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي الذي يرجع إليه في حالة الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى كونها منصة إطلاق المشاريع التنموية المشتركة بين دول حوض النيل.
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
بعد عودتها للواجهة…هل تشعل"اتفاقية عنتيبي" صراعا جديدا بين دول حوض النيل؟
15 يوليو, 17:28 GMT

لكنّ وزير الري المصري السابق، محمد نصر الدين علام، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "موافقة برلمان جنوب السودان، على الاتفاقية لا يدخلها حيز التنفيذ، نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة".

وأوضح أن "جنوب السودان لم تكن ضمن الدول التسعة التي شاركت في مبادرة حوض النيل (كينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وأوغندا وإثيوبيا والسودان ومصر)، وانضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي 10 دول، وإذا كان المطلوب هو توقيع ثلثي الدول الأعضاء فإن الثلثين الآن بعد انضمام جنوب السودان صار 7 وليس 6 دول، ومن ثمّ لا يعد لمصادقتها على الاتفاقية قيمة".
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