https://sarabic.ae/20240717/شبيه-ترامب-يحدث-جدلا-واسعا-بسبب-أذنه-فيديو--1090870205.html
شبيه ترامب يحدث جدلا واسعا بسبب أذنه... فيديو
شبيه ترامب يحدث جدلا واسعا بسبب أذنه... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدر رجل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بسبب شبهه الكبير بالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة دونالد ترامب. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T09:13+0000
2024-07-17T09:13+0000
2024-07-17T09:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090870360_0:60:613:405_1920x0_80_0_0_d5cf4806512d223be1815c2a28edead9.jpg
وحصد الرجل اهتماما على وسائل التواصل الاجتماعي ليس لشببه الكبير بترامب فقط، بل لأنه وضع ضمادا طبيا على أذنه في مشهد يذكر بالحادث الذي تصدر المشهد الأمريكي قبل أيام.الأكثر طرافة أن الرجل قلد ببراعة طريقة تحدث ترامب الأمر الذي جعل المواطنين يلتفون حوله للاستماع.وأُصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه حيد مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأُصيب اثنان بإصابات حرجة."لا أحب العقوبات"... ترامب ينتقد السياسة الأمريكية تجاه روسياتصويت... برأيك من يقف خلف محاولة اغتيال ترامب؟
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نادي الفيديو, دونالد ترامب
نادي الفيديو, دونالد ترامب
شبيه ترامب يحدث جدلا واسعا بسبب أذنه... فيديو
تصدر رجل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بسبب شبهه الكبير بالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة دونالد ترامب.
وحصد الرجل اهتماما على وسائل التواصل الاجتماعي ليس لشببه الكبير بترامب فقط، بل لأنه وضع ضمادا طبيا على أذنه في مشهد يذكر بالحادث الذي تصدر المشهد الأمريكي قبل أيام.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصير لشبيه ترامب وهو يدخل إلى أحد الأماكن، حيث صُدم المواطنون به وبمشهد أذنه التي بدت مصابة.
الأكثر طرافة أن الرجل قلد ببراعة طريقة تحدث ترامب الأمر الذي جعل المواطنين يلتفون حوله للاستماع.
وأُصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه حيد مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأُصيب اثنان بإصابات حرجة.