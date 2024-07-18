https://sarabic.ae/20240718/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مسيرتين-أوكرانيتين-في-بريانسك-دون-إصابات-1090904643.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بريانسك دون إصابات
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بريانسك دون إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في أجواء المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T03:49+0000
2024-07-18T03:49+0000
2024-07-18T03:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، وتم تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد بوغوماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق المسيرة بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240718/حاكم-مدينة-سيفاستوبول-يعلن-تدمير-زورق-أوكراني-مسير-حاول-مهاجمة-المدينة-1090904274.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بريانسك دون إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في أجواء المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، وتم تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد بوغوماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق المسيرة بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.