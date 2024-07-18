https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-صاروخين-أرض-جو-و4-طائرات-مسيرة-لـ-أنصار-الله-1090933029.html
القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخين أرض جو و4 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله"
القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخين أرض جو و4 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T22:27+0000
2024-07-18T22:27+0000
2024-07-18T22:27+0000
أنصار الله
الجيش الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير صاروخين أرض جو طراز (سام)، و4 طائرات من دون طيار على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".ويأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 3 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـأنصار-الله-فوق-البحر-الأحمر-واليمن-1090836353.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, الجيش الأمريكي
أنصار الله, الجيش الأمريكي
القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخين أرض جو و4 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله"
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير صاروخين أرض جو طراز (سام)، و4 طائرات من دون طيار على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".
ويأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية
، 3 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".