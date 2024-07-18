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ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
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القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخين أرض جو و4 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله"
القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخين أرض جو و4 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
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أنصار الله
الجيش الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير صاروخين أرض جو طراز (سام)، و4 طائرات من دون طيار على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".ويأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 3 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـأنصار-الله-فوق-البحر-الأحمر-واليمن-1090836353.html
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أنصار الله, الجيش الأمريكي
أنصار الله, الجيش الأمريكي

القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخين أرض جو و4 طائرات مسيرة لـ "أنصار الله"

22:27 GMT 18.07.2024
© Sputnikالإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير صاروخين أرض جو طراز (سام)، و4 طائرات من دون طيار على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق اليمن والبحر الأحمر
16 يوليو, 00:42 GMT
وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".
ويأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 3 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
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