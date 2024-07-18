https://sarabic.ae/20240718/الكرملين-يؤكد-أن-أوروبا-مصممة-على-المواجهة-1090909953.html
الكرملين يؤكد أن أوروبا مصممة على المواجهة
الكرملين يؤكد أن أوروبا مصممة على المواجهة
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، معلقا على فكرة رئيسة المفوضية الأوروبية بإنشاء منظومة دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي، بأن... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T10:08+0000
2024-07-18T10:08+0000
2024-07-18T10:08+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين
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وسبق أن وعدت رئيسة المفوضية الأروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه إذا تم انتخابها لفترة الولاية الثانية فسوف تحول الاتحاد الأوروبي إلى منظومة دفاعية مشتركة.وأواخر يونيو/ حزيران، اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على ترشيح أورسولا فون دير لاين، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، لولاية ثانية، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية.كما اتفق قادة الاتحاد على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية، كايا كالاس، مسؤولة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20240628/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يتفقون-على-ترشيح-فون-دير-لاين-رئيسة-للمفوضية-الأوروبية-لولاية-ثانية-1090246792.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الكرملين
أخبار الاتحاد الأوروبي, الكرملين
الكرملين يؤكد أن أوروبا مصممة على المواجهة
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، معلقا على فكرة رئيسة المفوضية الأوروبية بإنشاء منظومة دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي، بأن هذه الفكرة تؤكد تصميم الدول الأوروبية على مواجهة روسيا وزيادة التوتر بينهما.
وسبق أن وعدت
رئيسة المفوضية الأروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه إذا تم انتخابها لفترة الولاية الثانية فسوف تحول الاتحاد الأوروبي إلى منظومة دفاعية مشتركة.
وأوضح بيسكوف للصحافيين أن تصريحات فون دير لاين تؤكد مرة أخرى تصميم الدول الأوروبية على التسليح وزيادة حد التوتر والمواجهة والاستناد عليها في السياسة الخارجية.
وأواخر يونيو/ حزيران، اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على ترشيح أورسولا فون دير لاين، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، لولاية ثانية، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية.
كما اتفق قادة الاتحاد على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية، كايا كالاس، مسؤولة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
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