https://sarabic.ae/20240718/اللجنة-القضائية-العليا-في-سوريا-تعلن-أسماء-الناجحين-بالانتخابات-البرلمانية-صور-1090916129.html

"اللجنة القضائية العليا" في سوريا تعلن أسماء الناجحين بالانتخابات البرلمانية... صور

"اللجنة القضائية العليا" في سوريا تعلن أسماء الناجحين بالانتخابات البرلمانية... صور

سبوتنيك عربي

أعلنت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، نتائج انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) للدور التشريعي الرابع، والتي جرت يوم... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T13:19+0000

2024-07-18T13:19+0000

2024-07-18T13:19+0000

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وقال رئيس اللجنة القاضي المستشار جهاد مراد، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمبنى وزارة العدل في العاصمة دمشق، أن "الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات، التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته".وبحسب مراد، فإن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة"، مضيفاً أنه "يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد". وتمت العملية الانتخابية من خلال 8151 مركزاً انتخابيا، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.ورداً على سؤال من مراسل "سبوتنيك"، حول ما تردد في أوساط بعض المرشحين حيال "التمويل الإعلاني" لبعض المرشحين الناجحين، وحمل بعض الناجحين لجنسية أخرى، بالإضافة للجنسية العربية السورية، قال مراد: "يحق لمن لديهم معلومات حول هذا الأمر التقدم باعتراض للجنة القضائية العليا خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتائج الرسمية، على أن يكون لدى المعترض أوراق تثبت صحة كلامه".ولفت مراد إلى أنه "يمنع أن يحمل أي ناجح في انتخابات مجلس الشعب جنسية أخرى غير السورية، وفي حال ثبوت ذلك فسيعاقب ويغرم وفق القانون السوري، كما أن على الناجح أن يقدم توثيقا لمصدر أمواله، التي موّل من خلالها حملته الإعلانية، وفي حال تبين وجود أي مصدر خارجي، فيشدد القانون السوري على تغريمه بمبلغ يساوي ثلاثة أضعاف قيمة الحملة الإعلانية".

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