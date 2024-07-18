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تقارير أمريكية تشير إلى إمكانية انسحاب بايدن من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع الجاري
تقارير أمريكية تشير إلى إمكانية انسحاب بايدن من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع الجاري
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية أمريكية، أن العديد من كبار الديمقراطيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيضطر إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، نهاية هذا الأسبوع. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت المصادر أنه "ووسط تزايد الانتقادات الداخلية لأداء بايدن، الكارثي في ​​المناظرة مع ترامب، إذ يقول سياسيون وصحفيون أمريكيون إن بايدن يمكن استبداله بمرشح آخر، وتعتبر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، هي الأكثر ترجيحا".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض إصابة بايدن بفيروس "كورونا" وظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.ويستغل الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، سقطات بايدن، للتأكيد على أنه أصبح غير مؤهل للحكم وأنه لن يكون قادرا على القيام بمهام الرئيس إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
https://sarabic.ae/20240718/بايدن-يرد-على-مخاوف-مرتبطة-بتقدمه-في-العمر-1090913051.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير أمريكية تشير إلى إمكانية انسحاب بايدن من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع الجاري

15:19 GMT 18.07.2024
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Erin Schaff
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أفادت مصادر إعلامية أمريكية، أن العديد من كبار الديمقراطيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيضطر إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، نهاية هذا الأسبوع.
وأفادت المصادر أنه "ووسط تزايد الانتقادات الداخلية لأداء بايدن، الكارثي في ​​المناظرة مع ترامب، إذ يقول سياسيون وصحفيون أمريكيون إن بايدن يمكن استبداله بمرشح آخر، وتعتبر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، هي الأكثر ترجيحا".

وعلى الرغم من الدعوات لسحب ترشيحه من العديد من الديمقراطيين في الكونغرس والمانحين للحزب الديمقراطي، وكذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، يقول بايدن إنه ليس لديه أي خطط للانسحاب من السباق الرئاسي، بحسب قوله.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
بايدن يرد على مخاوف مرتبطة بتقدمه في العمر
11:38 GMT
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض إصابة بايدن بفيروس "كورونا" وظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.

وعلّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على ما يثار من تكهنات حول قدرته على القيام بمهام منصبه مع التقدم في السن، مؤكدًا أن هذا الأمر "يزيده حكمة"، على حد تعبيره.

ويستغل الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، سقطات بايدن، للتأكيد على أنه أصبح غير مؤهل للحكم وأنه لن يكون قادرا على القيام بمهام الرئيس إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
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