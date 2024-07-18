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القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
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بايدن يرد على مخاوف مرتبطة بتقدمه في العمر
بايدن يرد على مخاوف مرتبطة بتقدمه في العمر
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على ما يثار من تكهنات حول قدرته على القيام بمهام منصبه مع التقدم في السن، مؤكدا أن هذا الأمر "يزيده حكمة". 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T11:38+0000
2024-07-18T11:38+0000
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جو بايدن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك بعدما كتب على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، قبل ساعات: "أنا مريض".ويواجه بايدن انتقادات واسعة بسبب تقدمه في السن وأخطائه المتكررة، التي تسببت في إحراج الديمقراطيين وأعضاء إدارته في العديد من المناسبات العامة.ورغم الدعوات المتكررة التي تطالبه بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد بايدن مؤخرا أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي، كما أوضح أن الحالة الوحيدة التي قد تدفعه للانسحاب هو أن يكون هناك أسباب صحية.ويستغل الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سقطات بايدن، للتأكيد على أنه أصبح غير مؤهل للحكم وأنه لن يكون قادرا على القيام بمهام الرئيس إذا فاز في الانتخابات المقبلة.وأكد البيت الأبيض، فجر اليوم الخميس، تشخيص إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وأوضحت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أنه بايدن يعتزم عزل نفسه في مقر إقامته بولاية ديلاوير مع استمراره في أداء مهامه كرئيس للولايات المتحدة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي سيكون فيها بايدن في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240717/بايدن-يوضح-السبب-الوحيد-الذي-قد-يدفعه-للانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-1090867859.html
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العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يرد على مخاوف مرتبطة بتقدمه في العمر

11:38 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على ما يثار من تكهنات حول قدرته على القيام بمهام منصبه مع التقدم في السن، مؤكدا أن هذا الأمر "يزيده حكمة".
جاء ذلك بعدما كتب على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، قبل ساعات: "أنا مريض".
ويواجه بايدن انتقادات واسعة بسبب تقدمه في السن وأخطائه المتكررة، التي تسببت في إحراج الديمقراطيين وأعضاء إدارته في العديد من المناسبات العامة.
ورغم الدعوات المتكررة التي تطالبه بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد بايدن مؤخرا أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي، كما أوضح أن الحالة الوحيدة التي قد تدفعه للانسحاب هو أن يكون هناك أسباب صحية.
ويستغل الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سقطات بايدن، للتأكيد على أنه أصبح غير مؤهل للحكم وأنه لن يكون قادرا على القيام بمهام الرئيس إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
بايدن يوضح السبب الوحيد الذي قد يدفعه للانسحاب من الانتخابات الرئاسية
أمس, 05:49 GMT
وأكد البيت الأبيض، فجر اليوم الخميس، تشخيص إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وأوضحت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أنه بايدن يعتزم عزل نفسه في مقر إقامته بولاية ديلاوير مع استمراره في أداء مهامه كرئيس للولايات المتحدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي سيكون فيها بايدن في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.
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