https://sarabic.ae/20240718/بايدن-يرد-على-مخاوف-مرتبطة-بتقدمه-في-العمر-1090913051.html

بايدن يرد على مخاوف مرتبطة بتقدمه في العمر

بايدن يرد على مخاوف مرتبطة بتقدمه في العمر

سبوتنيك عربي

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على ما يثار من تكهنات حول قدرته على القيام بمهام منصبه مع التقدم في السن، مؤكدا أن هذا الأمر "يزيده حكمة". 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T11:38+0000

2024-07-18T11:38+0000

2024-07-18T11:38+0000

العالم

أخبار العالم الآن

جو بايدن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090283965_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_847ccfd60728945094accfd77d897439.jpg

جاء ذلك بعدما كتب على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، قبل ساعات: "أنا مريض".ويواجه بايدن انتقادات واسعة بسبب تقدمه في السن وأخطائه المتكررة، التي تسببت في إحراج الديمقراطيين وأعضاء إدارته في العديد من المناسبات العامة.ورغم الدعوات المتكررة التي تطالبه بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد بايدن مؤخرا أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي، كما أوضح أن الحالة الوحيدة التي قد تدفعه للانسحاب هو أن يكون هناك أسباب صحية.ويستغل الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سقطات بايدن، للتأكيد على أنه أصبح غير مؤهل للحكم وأنه لن يكون قادرا على القيام بمهام الرئيس إذا فاز في الانتخابات المقبلة.وأكد البيت الأبيض، فجر اليوم الخميس، تشخيص إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وأوضحت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أنه بايدن يعتزم عزل نفسه في مقر إقامته بولاية ديلاوير مع استمراره في أداء مهامه كرئيس للولايات المتحدة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي سيكون فيها بايدن في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.

https://sarabic.ae/20240717/بايدن-يوضح-السبب-الوحيد-الذي-قد-يدفعه-للانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-1090867859.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية