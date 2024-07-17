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https://sarabic.ae/20240717/بايدن-يوضح-السبب-الوحيد-الذي-قد-يدفعه-للانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-1090867859.html
بايدن يوضح السبب الوحيد الذي قد يدفعه للانسحاب من الانتخابات الرئاسية
بايدن يوضح السبب الوحيد الذي قد يدفعه للانسحاب من الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تجعله ينسحب من السباق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي أن تظهر لديه مشكلة طبية تستدعي... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T05:49+0000
2024-07-17T05:49+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
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ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تصريحات الرئيس الأمريكي التي يؤكد فيها استمراره في السباق الرئاسي.وفي تصريح سابق، قال بايدن إنه لم يحدث أي تغيير بشأن بقائه في السباق الرئاسي خلال الأيام الماضية.وتابع: "لا أريد أن أصبح ديكتاتورا ولن أرفض نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا لم أتمكن من الفوز فيها".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي سيكون فيها بايدن في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس السابق، المنتمي للحزب الجمهوري.
https://sarabic.ae/20240716/بايدن-استخدامي-لعبارة-بؤرة-الهدف-على-ترامب-كان-خطأ-فيديو-1090848559.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب

بايدن يوضح السبب الوحيد الذي قد يدفعه للانسحاب من الانتخابات الرئاسية

05:49 GMT 17.07.2024
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Erin Schaff
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تجعله ينسحب من السباق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي أن تظهر لديه مشكلة طبية تستدعي ذلك.
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تصريحات الرئيس الأمريكي التي يؤكد فيها استمراره في السباق الرئاسي.
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
أمس, 12:08 GMT
وفي تصريح سابق، قال بايدن إنه لم يحدث أي تغيير بشأن بقائه في السباق الرئاسي خلال الأيام الماضية.
وتابع: "لا أريد أن أصبح ديكتاتورا ولن أرفض نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا لم أتمكن من الفوز فيها".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي سيكون فيها بايدن في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس السابق، المنتمي للحزب الجمهوري.
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