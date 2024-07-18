https://sarabic.ae/20240718/حماس-تدعو-منظمة-التعاون-الإسلامي-وجامعة-الدول-العربية-للتحرك-الجاد-لوقف-الانتهاكات-ضد-المسجد-الأقصى-1090914325.html
حماس تدعو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى
حماس تدعو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى
سبوتنيك عربي
أدانت حركة حماس، اليوم الخميس، "بأشد العبارات اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك". 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T12:03+0000
2024-07-18T12:03+0000
2024-07-18T12:03+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062870967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21680da48f2494f62783e4f52714e75d.jpg
وقالت حماس، في بيان لها، إن "هذه الخطوة تعد استفزازاً وتصعيداً خطيراً، يأتي ضمن مساعي حكومة المتطرفين الصهاينة لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما لن يسمح به شعبنا الصامد الثابت أمام جرائم وتغوّل الاحتلال على أرضه ومقدساته".ودعت الحركة، "منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، واتخاذ خطوات عاجلة تُجبر الاحتلال المجرم على وقف جريمة التهويد التي يرتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم فلسطين المحتلة".واقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن "بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال"، مشيرة إلى أن "الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد تزامنًا مع اقتحام بن غفير".يأتي ذلك في وقت تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240718/مصر-تعرب-عن-انزعاجها-وقلقها-الشديدين-من-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-قطاع-غزة-1090908244.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062870967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7cb316a0c8e6fb4c2201933fdc9a3f7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حماس تدعو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى
أدانت حركة حماس، اليوم الخميس، "بأشد العبارات اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك".
وقالت حماس، في بيان لها،
إن "هذه الخطوة تعد استفزازاً وتصعيداً خطيراً، يأتي ضمن مساعي حكومة المتطرفين الصهاينة لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما لن يسمح به شعبنا الصامد الثابت أمام جرائم وتغوّل الاحتلال على أرضه ومقدساته".
ودعت الحركة، "منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، واتخاذ خطوات عاجلة تُجبر الاحتلال المجرم على وقف جريمة التهويد التي يرتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم فلسطين المحتلة".
واقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن "بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال"، مشيرة إلى أن "الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد تزامنًا مع اقتحام بن غفير".
يأتي ذلك في وقت تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.