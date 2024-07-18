https://sarabic.ae/20240718/حماس-تدعو-منظمة-التعاون-الإسلامي-وجامعة-الدول-العربية-للتحرك-الجاد-لوقف-الانتهاكات-ضد-المسجد-الأقصى-1090914325.html

حماس تدعو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى

حماس تدعو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى

سبوتنيك عربي

أدانت حركة حماس، اليوم الخميس، "بأشد العبارات اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك". 18.07.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت حماس، في بيان لها، إن "هذه الخطوة تعد استفزازاً وتصعيداً خطيراً، يأتي ضمن مساعي حكومة المتطرفين الصهاينة لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما لن يسمح به شعبنا الصامد الثابت أمام جرائم وتغوّل الاحتلال على أرضه ومقدساته".ودعت الحركة، "منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، واتخاذ خطوات عاجلة تُجبر الاحتلال المجرم على وقف جريمة التهويد التي يرتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم فلسطين المحتلة".واقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن "بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال"، مشيرة إلى أن "الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد تزامنًا مع اقتحام بن غفير".يأتي ذلك في وقت تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240718/مصر-تعرب-عن-انزعاجها-وقلقها-الشديدين-من-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-قطاع-غزة-1090908244.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي