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مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
سبوتنيك عربي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T14:48+0000
2024-07-18T14:48+0000
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واعتمد مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة، برنامج الحكومة الجديدة بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.من جانبه، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن ثقته بـ"قدرة مؤسسات الدولة المصرية بالوفاء بكافة المستلزمات في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية".وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.
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مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي

14:48 GMT 18.07.2024
© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Said Shahat
تابعنا عبر
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي.
واعتمد مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة، برنامج الحكومة الجديدة بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن ثقته بـ"قدرة مؤسسات الدولة المصرية بالوفاء بكافة المستلزمات في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية".
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
رئيس وزراء مصر: تعاقدنا على جميع الشحنات الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف
4 يوليو, 11:16 GMT
وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.
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