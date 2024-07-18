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مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
سبوتنيك عربي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
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واعتمد مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة، برنامج الحكومة الجديدة بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.من جانبه، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن ثقته بـ"قدرة مؤسسات الدولة المصرية بالوفاء بكافة المستلزمات في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية".وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي.
واعتمد مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة، برنامج الحكومة الجديدة بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن ثقته بـ"قدرة مؤسسات الدولة المصرية بالوفاء بكافة المستلزمات في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية".
وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
.
وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.