اختصاصية تكشف عن الأطعمة التي تشكل خطورة على الإنسان خلال تناولها ليلا

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خلل تقني كبير يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في جميع أنحاء العالم... فيديو
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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30 د
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31 د
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02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
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إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240719/اختصاصية-تكشف-عن-الأطعمة-التي-تشكل-خطورة-على-الإنسان-خلال-تناولها-ليلا-1090939360.html
اختصاصية تكشف عن الأطعمة التي تشكل خطورة على الإنسان خلال تناولها ليلا
اختصاصية تكشف عن الأطعمة التي تشكل خطورة على الإنسان خلال تناولها ليلا
سبوتنيك عربي
أوصت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، سفيتلانا إلياشينكو، بالامتناع عن تناول الطعام ليلاً، وخاصة الأطعمة الدهنية والثقيلة واللحوم. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T08:57+0000
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مجتمع
علوم
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وجاءت تصريحات إلياشينكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت فيها: "لا يحتاج المرء إلى تحميل معدته قبل النوم، حيث من الأفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات وعدم تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة حتى لا يكون هناك ارتداد الحمضي من المعدة"، مضيفة بالقول إنه من الأفضل تناول الأطعمة البروتينية والأسماك القليلة الدسم والدجاج مع طبق جانبي من الخضار.اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولهاوأضافت الخبيرة، بالقول إنه "من أجل التخلص من عادة تناول الطعام في الليل، ربما يحتاج المرء إلى تناول الطعام بشكل صحيح خلال النهار. علاوة على ذلك، بشكل جزئي، عدم السماح بفترات طويلة بين الوجبات، حتى يتم امتصاص الطعام ويختفي الشعور بالجوع".وتابعت إلياشينكو أنه في حالات استثنائية، يمكن أن يسمح المرء لنفسه بتناول الأطعمة البروتينية قبل النوم، على سبيل المثال، صدر الدجاج المسلوق مع الخضار، لافنة إلى أن اللبن يمكن أن يسبب الغازات وعدم الراحة في المعدة ويثير الارتجاع، لذا فهو غير مرغوب فيه أيضًا قبل النوم.
https://sarabic.ae/20220331/أخصائية-تغذية-تحذر-من-عواقب-نقص-فيتامين-د-1060691715.html
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علوم

اختصاصية تكشف عن الأطعمة التي تشكل خطورة على الإنسان خلال تناولها ليلا

08:57 GMT 19.07.2024
© Photo / freepikأطعمة غنية بفيتامين د
أطعمة غنية بفيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Photo / freepik
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أوصت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، سفيتلانا إلياشينكو، بالامتناع عن تناول الطعام ليلاً، وخاصة الأطعمة الدهنية والثقيلة واللحوم.
وجاءت تصريحات إلياشينكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت فيها: "لا يحتاج المرء إلى تحميل معدته قبل النوم، حيث من الأفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات وعدم تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة حتى لا يكون هناك ارتداد الحمضي من المعدة"، مضيفة بالقول إنه من الأفضل تناول الأطعمة البروتينية والأسماك القليلة الدسم والدجاج مع طبق جانبي من الخضار.
اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولها
وأضافت الخبيرة، بالقول إنه "من أجل التخلص من عادة تناول الطعام في الليل، ربما يحتاج المرء إلى تناول الطعام بشكل صحيح خلال النهار. علاوة على ذلك، بشكل جزئي، عدم السماح بفترات طويلة بين الوجبات، حتى يتم امتصاص الطعام ويختفي الشعور بالجوع".
مكملات فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
أخصائية تغذية تحذر من عواقب نقص فيتامين "د"
31 مارس 2022, 12:21 GMT
وتابعت إلياشينكو أنه في حالات استثنائية، يمكن أن يسمح المرء لنفسه بتناول الأطعمة البروتينية قبل النوم، على سبيل المثال، صدر الدجاج المسلوق مع الخضار، لافنة إلى أن اللبن يمكن أن يسبب الغازات وعدم الراحة في المعدة ويثير الارتجاع، لذا فهو غير مرغوب فيه أيضًا قبل النوم.
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