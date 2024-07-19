https://sarabic.ae/20240719/اختصاصية-تكشف-عن-الأطعمة-التي-تشكل-خطورة-على-الإنسان-خلال-تناولها-ليلا-1090939360.html
اختصاصية تكشف عن الأطعمة التي تشكل خطورة على الإنسان خلال تناولها ليلا
اختصاصية تكشف عن الأطعمة التي تشكل خطورة على الإنسان خلال تناولها ليلا
سبوتنيك عربي
أوصت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، سفيتلانا إلياشينكو، بالامتناع عن تناول الطعام ليلاً، وخاصة الأطعمة الدهنية والثقيلة واللحوم. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T08:57+0000
2024-07-19T08:57+0000
2024-07-19T08:57+0000
مجتمع
علوم
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وجاءت تصريحات إلياشينكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت فيها: "لا يحتاج المرء إلى تحميل معدته قبل النوم، حيث من الأفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات وعدم تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة حتى لا يكون هناك ارتداد الحمضي من المعدة"، مضيفة بالقول إنه من الأفضل تناول الأطعمة البروتينية والأسماك القليلة الدسم والدجاج مع طبق جانبي من الخضار.اختصاصية تكشف عن الأطعمة المضرة على المعدة الفارغة وتحذر من عواقب تناولهاوأضافت الخبيرة، بالقول إنه "من أجل التخلص من عادة تناول الطعام في الليل، ربما يحتاج المرء إلى تناول الطعام بشكل صحيح خلال النهار. علاوة على ذلك، بشكل جزئي، عدم السماح بفترات طويلة بين الوجبات، حتى يتم امتصاص الطعام ويختفي الشعور بالجوع".وتابعت إلياشينكو أنه في حالات استثنائية، يمكن أن يسمح المرء لنفسه بتناول الأطعمة البروتينية قبل النوم، على سبيل المثال، صدر الدجاج المسلوق مع الخضار، لافنة إلى أن اللبن يمكن أن يسبب الغازات وعدم الراحة في المعدة ويثير الارتجاع، لذا فهو غير مرغوب فيه أيضًا قبل النوم.
https://sarabic.ae/20220331/أخصائية-تغذية-تحذر-من-عواقب-نقص-فيتامين-د-1060691715.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
اختصاصية تكشف عن الأطعمة التي تشكل خطورة على الإنسان خلال تناولها ليلا
أوصت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، سفيتلانا إلياشينكو، بالامتناع عن تناول الطعام ليلاً، وخاصة الأطعمة الدهنية والثقيلة واللحوم.
وجاءت تصريحات إلياشينكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت فيها: "لا يحتاج المرء إلى تحميل معدته قبل النوم، حيث من الأفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات وعدم تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة حتى لا يكون هناك ارتداد الحمضي من المعدة"، مضيفة بالقول إنه من الأفضل تناول الأطعمة البروتينية والأسماك القليلة الدسم والدجاج مع طبق جانبي من الخضار.
وأضافت الخبيرة، بالقول إنه "من أجل التخلص من عادة تناول الطعام في الليل، ربما يحتاج المرء إلى تناول الطعام بشكل صحيح خلال النهار. علاوة على ذلك، بشكل جزئي، عدم السماح بفترات طويلة بين الوجبات، حتى يتم امتصاص الطعام ويختفي الشعور بالجوع".
وتابعت إلياشينكو أنه في حالات استثنائية، يمكن أن يسمح المرء لنفسه بتناول الأطعمة البروتينية قبل النوم، على سبيل المثال، صدر الدجاج المسلوق مع الخضار، لافنة إلى أن اللبن يمكن أن يسبب الغازات وعدم الراحة في المعدة ويثير الارتجاع، لذا فهو غير مرغوب فيه أيضًا قبل النوم.