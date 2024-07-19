الباحث محمد سيف الدين: الغرب يسعى إلى ضرب الاقتصاد الروسي والعملة الروسية و"الناتو" فقد قوته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240719/الباحث-محمد-سيف-الدين-الغرب-يسعى-إلى-ضرب-الاقتصاد-الروسي-والعملة-الروسية-والناتو-فقد-قوته-1090941741.html
الباحث محمد سيف الدين: الغرب يسعى إلى ضرب الاقتصاد الروسي والعملة الروسية و"الناتو" فقد قوته
الباحث محمد سيف الدين: الغرب يسعى إلى ضرب الاقتصاد الروسي والعملة الروسية و"الناتو" فقد قوته
سبوتنيك عربي
رأى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، محمد سيف الدين، أن "المناورات المشتركة بين روسيا والصين تحمل رسالتين أساسيتين، الأولى مفادها أن أي تصعيد تجاه الدولتين... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T10:15+0000
2024-07-19T10:15+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104568/83/1045688310_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7aba7279da57130629b802428c5365c1.jpg
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "التنسيق مستمر بين موسكو وبكين منذ سنوات، إذ تُرجم بالعديد من الزيارات التي أُقيمت"، لافتًا إلى أن "هذا التنسيق سيستمر لأن لا خيار أمام الجانبين سوى التعاون لا سيّما وأن الصين ترى في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نموذجا لما قد تتعرض له في المستقبل القريب، على اعتبار أن العنوان الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة هو مواجهة الصعود الصيني".وأشار الباحث في الشؤون الدولية إلى أن "المواجهة بين روسيا والغرب عموماً والإدارة الأمريكية خصوصا هي مواجهة اقتصادية، إذ أن الغرب يسعى إلى ضرب الاقتصاد الروسي والعملة الروسية، ومن هنا يمكن تفسير فرض العقوبات الكبيرة بهدف حصار موسكو اقتصاديا، منعاً لصعود كل من روسيا والصين عالميا وتلاشي نظام الأحادية القطبية، في حين تأتي المواجهة العسكرية كوسيلة لتطويع الدول".وحذّر سيف الدين من "رفض البيت الأبيض للامتثال إلى الأمر الواقع الجديد"، مستذكرا "خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تتخلى عن قيادة العالم، وبالتالي فإن واشنطن تريد الحفاظ على موقعها".أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، لفت الباحث في الشؤون الدولية إلى أنه " فقد الكثير من استقلاليته السيادية، على اعتبار أنه لا يستطيع أن يظهر أيّ موقف إيجابي تجاه روسيا والصين وتنفيذه، وبالتالي سيكون "الناتو" شرسا جدا في المواجهة مع الصين في المرحلة المقبلة لأنه فقد الكثير من قوته في ظل الهيمنة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20240717/باحث-سياسي-ترامب-في-حال-فوزه-سيذهب-إلى-مفاوضات-سلام-مع-روسيا-1090889959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104568/83/1045688310_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_9865ccda4654ca602fb5fb7b9a94b3c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الباحث محمد سيف الدين: الغرب يسعى إلى ضرب الاقتصاد الروسي والعملة الروسية و"الناتو" فقد قوته

10:15 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
رأى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، محمد سيف الدين، أن "المناورات المشتركة بين روسيا والصين تحمل رسالتين أساسيتين، الأولى مفادها أن أي تصعيد تجاه الدولتين سيواجه بقدرات عالية جدّا، أما الرسالة الثانية فإنها تحمل تأكيدًا من البلدين على عدم التراجع عن المواجهة".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "التنسيق مستمر بين موسكو وبكين منذ سنوات، إذ تُرجم بالعديد من الزيارات التي أُقيمت"، لافتًا إلى أن "هذا التنسيق سيستمر لأن لا خيار أمام الجانبين سوى التعاون لا سيّما وأن الصين ترى في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نموذجا لما قد تتعرض له في المستقبل القريب، على اعتبار أن العنوان الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة هو مواجهة الصعود الصيني".
وأشار الباحث في الشؤون الدولية إلى أن "المواجهة بين روسيا والغرب عموماً والإدارة الأمريكية خصوصا هي مواجهة اقتصادية، إذ أن الغرب يسعى إلى ضرب الاقتصاد الروسي والعملة الروسية، ومن هنا يمكن تفسير فرض العقوبات الكبيرة بهدف حصار موسكو اقتصاديا، منعاً لصعود كل من روسيا والصين عالميا وتلاشي نظام الأحادية القطبية، في حين تأتي المواجهة العسكرية كوسيلة لتطويع الدول".
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
باحث سياسي: ترامب في حال فوزه سيذهب إلى مفاوضات سلام مع روسيا
17 يوليو, 16:01 GMT

واعتبر سيف الدين في هذا الإطار، أن "العالم المتعدد الأقطاب بدأت تتشكل معالمه منذ العقدين الماضيين"، مبيّناً أنه "من الضروري أن يشمل التغير العالمي المؤسسات الدولية حيث تتحول فيها آلية صناعة القرار إلى أقطاب عديدة، وهو ما نشهده اليوم من خلال تشكيل منظمات جديد مثل "بركيس" وشنغهاي" وغيرها".

وحذّر سيف الدين من "رفض البيت الأبيض للامتثال إلى الأمر الواقع الجديد"، مستذكرا "خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تتخلى عن قيادة العالم، وبالتالي فإن واشنطن تريد الحفاظ على موقعها".
أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، لفت الباحث في الشؤون الدولية إلى أنه " فقد الكثير من استقلاليته السيادية، على اعتبار أنه لا يستطيع أن يظهر أيّ موقف إيجابي تجاه روسيا والصين وتنفيذه، وبالتالي سيكون "الناتو" شرسا جدا في المواجهة مع الصين في المرحلة المقبلة لأنه فقد الكثير من قوته في ظل الهيمنة الأمريكية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قرار الكنيست حول رفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي05:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينيةأمس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала