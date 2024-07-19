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خلل تقني كبير يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في جميع أنحاء العالم
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20240719/جنرال-إسرائيلي-سابق-نحتاج-إلى-المزيد-من-الدبابات-ليس-للحرب-في-غزة-فقط-1090937450.html
جنرال إسرائيلي سابق: نحتاج إلى المزيد من الدبابات ليس للحرب في غزة فقط
جنرال إسرائيلي سابق: نحتاج إلى المزيد من الدبابات ليس للحرب في غزة فقط
سبوتنيك عربي
‏اعترف جنرال إسرائيلي سابق بأن بلاده في حاجة ملحة إلى المزيد من الدبابات ليس للحرب في قطاع غزة فقط. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T07:42+0000
2024-07-19T07:42+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجنرال احتياط، يجال سلوفيك، أن الجيش الإسرائيلي في حاجة ماسة إلى الدبابات، لكونها قادرة على التحرك بسرعة واحتفاظها بمساحة مفتوحة أو خالية.وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن الجنرال سلوفيك يعترف بأن هناك أعداد قليلة من الدبابات في الجيش الإسرائيلي، وهو في حاجة ملحة إليها ليس للحرب في قطاع غزة فقط ولكن بوجه عام.وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي.ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن "الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين".وأضاف أن "إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقابلة للاستمرار، يجب أن تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوت، أمس الخميس، بالأغلبية على قرار يؤكد الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرًا أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وتعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، باستثناء دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، في خطوة أدانتها إسرائيل واعتبرتها عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قرار-الكنيست-ضد-إقامة-دولة-فلسطينية-هو-رسالة-قوية-للعالم-1090916691.html
https://sarabic.ae/20240719/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-حقيقة-تعرض-بلاده-لـهجوم-سيبراني-واسع-النطاق-1090937183.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى

جنرال إسرائيلي سابق: نحتاج إلى المزيد من الدبابات ليس للحرب في غزة فقط

07:42 GMT 19.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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‏اعترف جنرال إسرائيلي سابق بأن بلاده في حاجة ملحة إلى المزيد من الدبابات ليس للحرب في قطاع غزة فقط.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجنرال احتياط، يجال سلوفيك، أن الجيش الإسرائيلي في حاجة ماسة إلى الدبابات، لكونها قادرة على التحرك بسرعة واحتفاظها بمساحة مفتوحة أو خالية.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن الجنرال سلوفيك يعترف بأن هناك أعداد قليلة من الدبابات في الجيش الإسرائيلي، وهو في حاجة ملحة إليها ليس للحرب في قطاع غزة فقط ولكن بوجه عام.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية هو رسالة قوية للعالم
أمس, 13:08 GMT
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن "الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين".
وأضاف أن "إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقابلة للاستمرار، يجب أن تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوت، أمس الخميس، بالأغلبية على قرار يؤكد الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرًا أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
مسؤول إسرائيلي يكشف حقيقة تعرض بلاده لـ"هجوم سيبراني" واسع النطاق
07:33 GMT
وتعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، باستثناء دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، في خطوة أدانتها إسرائيل واعتبرتها عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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