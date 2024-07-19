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ضجة في مصر... ناد كويتي تعرض لعملية خداع بواسطة هواة انتحلوا صفة "فريق كرة قدم"
ضجة في مصر... ناد كويتي تعرض لعملية خداع بواسطة هواة انتحلوا صفة "فريق كرة قدم"
سبوتنيك عربي
تعرض نادي كويتي لكرة القدم لعملية نصب، تتلخص في قيام بعض المحتالين بانتحال صفة أحد النوادي المصري، من أجل لعب مباراة ودية معه في القاهرة، وهو ما أثار ضجة بين... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
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وبدأت الأزمة عندما أعلن نادي كاظمة الرياضي عبر حسابه، عن احتفاله بتحقيقه فوزا على فريق تليفونات بني سويف المصري، أمس الخميس، خلال فترة إقامته في مصر، بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد.لكن فوجئ النادي الكويتي ببيان صادر من نادي تليفونات بني سويف، يؤكد مسؤوليه من خلاله، عدم علمهم من قريب أو بعيد عن أي شيء يتعلق بهذه المباراة.وتابع النادي محذرا من التعامل مع وكيل اللاعبين، سيد رياض، الذي أشار إلى أنه انتحل صفة ممثل نادي تليفونات بني سويف، وأجرى مباراة ودية أمام نادي كاظمة الكويتي، على الرغم من أن نادي تليفونات بني سويف لم يبدأ فترة الإعداد، ولم يلعب أي مباريات ودية من الأساس.وأضاف نادي تليفونات بني سويف في بيانه، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد وكيل اللاعبين المذكور في أسرع وقت، حفاظا على حقوقه القانونية والأدبية، وجدد تحذيره لأي شخص أو أي شركة تعمل في المجال الرياضي، أن تنتحل صفته دون أي إذن مسبق، أو سند قانوني يتيح له ذلك.وردا على بيان نادي تليفونات بني سويف، كشف كاظمة الكويتي كواليس الواقعة، موضحا في بيان له، اليوم الجمعة، جاء فيه: "تابع نادي كاظمة الرياضي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية، التي أقيمت مساء الخميس 2024/7/18 أمام نادي تليفونات بني سويف، انتهت بنتيجة 1/7 لصالح كاظمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم".وشدد النادي الكويتي على أن "مسئولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله، بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو/ تموز الجاري، تقع على الشركة المنظمة للمعسكر، والتي تتحمّل المسئولية القانونية والجزائية، وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تلفونات بني سويف ونادي كاظمة".وطالب نادي كاظمة الكويتي في بيانه الشركة المنظمة للمعسكر بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المقروء مباشرة بعد نشر بيانها، لكي تعلن من خلاله تحمّلها المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، وأن تتقدّم باعتذار رسمي للناديين، وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر.وبالفعل، نشرت الشركة المنظمة للمباراة الودية بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف "المزيف"، بيانا يتضمّن اعتذارا رسميا للنادي الكويتي.وأوضحت الشركة أنها "اتفقت مع ممثل نادي تليفونات سويف، والذي اتضح فيما بعد أنه لا تربطه أي صلة بالنادي، كما ادّعى كذبا أن الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات بني سويف".وتابعت الشركة أنها تنفي علاقة نادي كاظمة الكويتي بما حدث، وكذلك نادي تليفونات بني سويف، وأنها تتعهد بعدم تكرار الواقعة المؤسفة، وأنها تتحمل المسؤولية المادية والأدبية عن ذلك.
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مصر, أخبار مصر الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, رياضة

ضجة في مصر... ناد كويتي تعرض لعملية خداع بواسطة هواة انتحلوا صفة "فريق كرة قدم"

19:31 GMT 19.07.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
كرة قدم
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
تابعنا عبر
تعرض نادي كويتي لكرة القدم لعملية نصب، تتلخص في قيام بعض المحتالين بانتحال صفة أحد النوادي المصري، من أجل لعب مباراة ودية معه في القاهرة، وهو ما أثار ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل في مصر.
وبدأت الأزمة عندما أعلن نادي كاظمة الرياضي عبر حسابه، عن احتفاله بتحقيقه فوزا على فريق تليفونات بني سويف المصري، أمس الخميس، خلال فترة إقامته في مصر، بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد.
لكن فوجئ النادي الكويتي ببيان صادر من نادي تليفونات بني سويف، يؤكد مسؤوليه من خلاله، عدم علمهم من قريب أو بعيد عن أي شيء يتعلق بهذه المباراة.
وتابع النادي محذرا من التعامل مع وكيل اللاعبين، سيد رياض، الذي أشار إلى أنه انتحل صفة ممثل نادي تليفونات بني سويف، وأجرى مباراة ودية أمام نادي كاظمة الكويتي، على الرغم من أن نادي تليفونات بني سويف لم يبدأ فترة الإعداد، ولم يلعب أي مباريات ودية من الأساس.
وأضاف نادي تليفونات بني سويف في بيانه، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد وكيل اللاعبين المذكور في أسرع وقت، حفاظا على حقوقه القانونية والأدبية، وجدد تحذيره لأي شخص أو أي شركة تعمل في المجال الرياضي، أن تنتحل صفته دون أي إذن مسبق، أو سند قانوني يتيح له ذلك.
وردا على بيان نادي تليفونات بني سويف، كشف كاظمة الكويتي كواليس الواقعة، موضحا في بيان له، اليوم الجمعة، جاء فيه: "تابع نادي كاظمة الرياضي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية، التي أقيمت مساء الخميس 2024/7/18 أمام نادي تليفونات بني سويف، انتهت بنتيجة 1/7 لصالح كاظمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم".
وشدد النادي الكويتي على أن "مسئولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله، بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو/ تموز الجاري، تقع على الشركة المنظمة للمعسكر، والتي تتحمّل المسئولية القانونية والجزائية، وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تلفونات بني سويف ونادي كاظمة".
وطالب نادي كاظمة الكويتي في بيانه الشركة المنظمة للمعسكر بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المقروء مباشرة بعد نشر بيانها، لكي تعلن من خلاله تحمّلها المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، وأن تتقدّم باعتذار رسمي للناديين، وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر.
وبالفعل، نشرت الشركة المنظمة للمباراة الودية بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف "المزيف"، بيانا يتضمّن اعتذارا رسميا للنادي الكويتي.
وأوضحت الشركة أنها "اتفقت مع ممثل نادي تليفونات سويف، والذي اتضح فيما بعد أنه لا تربطه أي صلة بالنادي، كما ادّعى كذبا أن الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات بني سويف".
وتابعت الشركة أنها تنفي علاقة نادي كاظمة الكويتي بما حدث، وكذلك نادي تليفونات بني سويف، وأنها تتعهد بعدم تكرار الواقعة المؤسفة، وأنها تتحمل المسؤولية المادية والأدبية عن ذلك.
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