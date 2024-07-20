https://sarabic.ae/20240720/إيران-إسرائيل-وداعموها-وخصوصا-واشنطن-يتحملون-العواقب-الخطيرة-للهجمات-على-اليمن-1090975790.html
إيران: إسرائيل وداعموها وخصوصا واشنطن يتحملون العواقب الخطيرة للهجمات على اليمن
إيران: إسرائيل وداعموها وخصوصا واشنطن يتحملون العواقب الخطيرة للهجمات على اليمن
سبوتنيك عربي
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء اليوم السبت، بشدة الهجمات الإسرائيلية على منشآت ميناء الحديدة اليمني. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال إن "الشعب اليمني المظلوم والقوي، يدفع ثمن دعمه المشرّف للمواطنين الأبرياء من النساء والأطفال في غزة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.ووصف كنعاني هذه الهجمات، التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة، ومقتل وإصابة جماعية للشعب اليمني، بأنها "تعبير عن الطبيعة العدوانية لإسرائيل".واعتبر أن "القتل المستمر والحصار الشامل لسكان قطاع غزة العزّل، هو المصدر الرئيسي للتوترات الحالية في المنطقة"، مضيفا أنه "طالما استمر عدوان النظام الصهيوني على فلسطين، وخاصة قطاع غزة، فلن يعم السلام بالمنطقة".وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، كذلك إسرائيل ومؤيديها، "بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة لاستمرار الجرائم في غزة، وكذلك الهجمات المغامرة على اليمن"، وفق قوله.وشنّت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، هجوما جويا على مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فقد نفذت هذا الهجوم 20 مقاتلة من طراز "إف - 35"، تحمل مئات الأطنان من المتفجرات.كما أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت في هذا الهجوم خزانا للنفط، ما أدى إلى نشوب حريق هائل في المناطق المحيطة.
https://sarabic.ae/20240720/أنصار-الله-تعلن-أنها-سترد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الحديدة-بضرب-أهداف-حيوية-إسرائيلية--1090974518.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة
إيران: إسرائيل وداعموها وخصوصا واشنطن يتحملون العواقب الخطيرة للهجمات على اليمن
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء اليوم السبت، بشدة الهجمات الإسرائيلية على منشآت ميناء الحديدة اليمني.
وقال إن "الشعب اليمني المظلوم والقوي، يدفع ثمن دعمه المشرّف للمواطنين الأبرياء من النساء والأطفال في غزة"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
ووصف كنعاني هذه الهجمات، التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة، ومقتل وإصابة جماعية للشعب اليمني، بأنها "تعبير عن الطبيعة العدوانية لإسرائيل".
واعتبر أن "القتل المستمر والحصار الشامل لسكان قطاع غزة العزّل، هو المصدر الرئيسي للتوترات الحالية في المنطقة"، مضيفا أنه "طالما استمر عدوان النظام الصهيوني على فلسطين، وخاصة قطاع غزة، فلن يعم السلام بالمنطقة".
وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، كذلك إسرائيل ومؤيديها، "بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة لاستمرار الجرائم في غزة، وكذلك الهجمات المغامرة على اليمن"، وفق قوله.
وشنّت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، هجوما جويا على مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فقد نفذت هذا الهجوم 20 مقاتلة من طراز "إف - 35"، تحمل مئات الأطنان من المتفجرات.
كما أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت في هذا الهجوم خزانا للنفط، ما أدى إلى نشوب حريق هائل في المناطق المحيطة.