الدفاعات الجوية الروسية تدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240720/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-26-مسيرة-أوكرانية-في-روستوف-خلال-الليل-1090957758.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T03:21+0000
2024-07-20T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اعترضت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية ودمرت 26 طائرة مسيرة في منطقة روستوف ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم".وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرات المسيرة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240719/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1090956917.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل

03:21 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 03:22 GMT 20.07.2024)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل.
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اعترضت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية ودمرت 26 طائرة مسيرة في منطقة روستوف ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم".
وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرات المسيرة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
تدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
أمس, 22:48 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..حزب الله يستهدف 16 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود03:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيةأمس, 15:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية18 يوليو, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала