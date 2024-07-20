https://sarabic.ae/20240720/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-26-مسيرة-أوكرانية-في-روستوف-خلال-الليل-1090957758.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T03:21+0000
2024-07-20T03:21+0000
2024-07-20T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اعترضت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية ودمرت 26 طائرة مسيرة في منطقة روستوف ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم".وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرات المسيرة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240719/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1090956917.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل
03:21 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 03:22 GMT 20.07.2024)
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل.
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اعترضت قوات الدفاع الجوي
الليلة الماضية ودمرت 26 طائرة مسيرة في منطقة روستوف ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم".
وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرات المسيرة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.