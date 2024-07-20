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الولايات المتحدة تكشف تفاصيل سرية عن ترسانتها النووية
الولايات المتحدة تكشف تفاصيل سرية عن ترسانتها النووية
سبوتنيك عربي
أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، اليوم السبت، بأن الترسانة النووية الأمريكية تتكون من 3748 رأسا نوويا حتى سبتمبر/ أيلول... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T10:19+0000
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وأشار تقرير الوكالة إلى أنه في الفترة الممتدة من 1994 إلى 2023، تخلصت الولايات المتحدة مما يقارب 12 ألف رأس حربي نووي. وتم سحب ألفين آخرين من الخدمة وينتظرون التخلص منها.وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس إدارة الأمن النووي، فرانك روز، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بزيادة ترسانتها النووية، لكنها تدرس هذه القضية بجدية، مضيفًا أنه في الوقت نفسه، ترى الولايات المتحدة أنه من الضروري إجراء اتصالات مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة لتقليل المخاطر.وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يقرب من 20 مليار دولار من الكونغرس الأمريكي للسنة المالية 2025، لتحديث الأسلحة النووية.الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديلكما نص مقترح الميزانية على أن وزارتي الدفاع والطاقة الأمريكية تواصلان تحديث الثالوث النووي والقيادة والسيطرة والاتصالات النووية والبنية التحتية للأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20240717/الجيش-الأمريكي-يحتفظ-بصاروخ-نووي-عتيق-بعد-فشله-في-تطوير-البديل-1090882771.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل سرية عن ترسانتها النووية

10:19 GMT 20.07.2024
© AP Photo / Charlie Riedelصاروخ مينيتمان - 3 النووي الأمريكي داخل صومة تخزينه في موقع تابع للجيش الأمريكي عام 2014
صاروخ مينيتمان - 3 النووي الأمريكي داخل صومة تخزينه في موقع تابع للجيش الأمريكي عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
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أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، اليوم السبت، بأن الترسانة النووية الأمريكية تتكون من 3748 رأسا نوويا حتى سبتمبر/ أيلول 2023.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه في الفترة الممتدة من 1994 إلى 2023، تخلصت الولايات المتحدة مما يقارب 12 ألف رأس حربي نووي. وتم سحب ألفين آخرين من الخدمة وينتظرون التخلص منها.
وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس إدارة الأمن النووي، فرانك روز، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بزيادة ترسانتها النووية، لكنها تدرس هذه القضية بجدية، مضيفًا أنه في الوقت نفسه، ترى الولايات المتحدة أنه من الضروري إجراء اتصالات مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة لتقليل المخاطر.
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل
17 يوليو, 13:10 GMT
وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يقرب من 20 مليار دولار من الكونغرس الأمريكي للسنة المالية 2025، لتحديث الأسلحة النووية.
الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل
كما نص مقترح الميزانية على أن وزارتي الدفاع والطاقة الأمريكية تواصلان تحديث الثالوث النووي والقيادة والسيطرة والاتصالات النووية والبنية التحتية للأسلحة النووية.
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