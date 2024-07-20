https://sarabic.ae/20240720/الولايات-المتحدة-تكشف-تفاصيل-سرية-عن-ترسانتها-النووية-1090963029.html
الولايات المتحدة تكشف تفاصيل سرية عن ترسانتها النووية
الولايات المتحدة تكشف تفاصيل سرية عن ترسانتها النووية
سبوتنيك عربي
أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، اليوم السبت، بأن الترسانة النووية الأمريكية تتكون من 3748 رأسا نوويا حتى سبتمبر/ أيلول... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T10:19+0000
2024-07-20T10:19+0000
2024-07-20T10:19+0000
رصد عسكري
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وأشار تقرير الوكالة إلى أنه في الفترة الممتدة من 1994 إلى 2023، تخلصت الولايات المتحدة مما يقارب 12 ألف رأس حربي نووي. وتم سحب ألفين آخرين من الخدمة وينتظرون التخلص منها.وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس إدارة الأمن النووي، فرانك روز، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بزيادة ترسانتها النووية، لكنها تدرس هذه القضية بجدية، مضيفًا أنه في الوقت نفسه، ترى الولايات المتحدة أنه من الضروري إجراء اتصالات مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة لتقليل المخاطر.وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يقرب من 20 مليار دولار من الكونغرس الأمريكي للسنة المالية 2025، لتحديث الأسلحة النووية.الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديلكما نص مقترح الميزانية على أن وزارتي الدفاع والطاقة الأمريكية تواصلان تحديث الثالوث النووي والقيادة والسيطرة والاتصالات النووية والبنية التحتية للأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20240717/الجيش-الأمريكي-يحتفظ-بصاروخ-نووي-عتيق-بعد-فشله-في-تطوير-البديل-1090882771.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الولايات المتحدة تكشف تفاصيل سرية عن ترسانتها النووية
أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، اليوم السبت، بأن الترسانة النووية الأمريكية تتكون من 3748 رأسا نوويا حتى سبتمبر/ أيلول 2023.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه في الفترة الممتدة من 1994 إلى 2023، تخلصت الولايات المتحدة مما يقارب 12 ألف رأس حربي نووي. وتم سحب ألفين آخرين من الخدمة وينتظرون التخلص منها.
وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس إدارة الأمن النووي، فرانك روز، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بزيادة ترسانتها النووية، لكنها تدرس هذه القضية بجدية، مضيفًا أنه في الوقت نفسه، ترى الولايات المتحدة أنه من الضروري إجراء اتصالات مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة لتقليل المخاطر.
وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يقرب من 20 مليار دولار من الكونغرس الأمريكي للسنة المالية 2025، لتحديث الأسلحة النووية.
كما نص مقترح الميزانية على أن وزارتي الدفاع والطاقة الأمريكية تواصلان تحديث الثالوث النووي والقيادة والسيطرة والاتصالات النووية والبنية التحتية للأسلحة النووية.