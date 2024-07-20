برلمانيون جزائريون لـ"سبوتنيك": بعض الدول قد تحرض الجماعات الإرهابية ضد الجزائر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:04 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240720/برلمانيون-جزائريون-لـسبوتنيك-بعض-الدول-قد-تحرض-الجماعات-الإرهابية-ضد-الجزائر-1090964552.html
برلمانيون جزائريون لـ"سبوتنيك": بعض الدول قد تحرض الجماعات الإرهابية ضد الجزائر
برلمانيون جزائريون لـ"سبوتنيك": بعض الدول قد تحرض الجماعات الإرهابية ضد الجزائر
سبوتنيك عربي
تترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أقل من شهرين، وسط إجراءات مشددة، في ظل التوترات الإقليمية والدولية. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T12:16+0000
2024-07-20T12:16+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
الانتخابات في الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/39/1020223989_0:156:3372:2053_1920x0_80_0_0_631a7b5dd4901814be2fe93a5a19acc4.jpg
قال برلمانيان جزائريان إن بعض الدول قد تلجأ لدعم التنظيمات والعناصر الإرهابية لتحريضها ضد الجزائر في الفترة المقبلة، خاصة في فترة الانتخابات.ويرى البرلمانيان أن مواقف الجزائر من دعم القضايا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، يزعج بعض الدول الأعداء، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.وشدد البرلمانيان على إدراك الجزائر لجميع المحاولات، وأنها اكتسبت خبرة كبيرة خلال حربها على الإرهاب، ما يجعلها قادرة على صد أي محاولات.وقبل أيام قليلة أعلن الجيش الجزائري القبض على 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و433 مهاجرًا غير شرعي، خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع واحد.وفق بيان الدفاع الجزائرية، تم ضبط 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو/ تموز الجاري، وذلك في عمليات عسكرية متفرقة في الأراضي الجزائرية.من ناحيته قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، إن العناصر الإرهابية التي قبض عليها الجيش الوطني من بقايا الجماعات الإرهابية في الجبال والتضاريس الوعرة وداعميهم.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجيش الوطني متفطن لتحركات الجماعات الإرهابية والعناصر المنفردة وداعمي الإرهاب.وتابع: "في الوقت الراهن يمكننا أن نتوقع لجوء أعداء الجزائر وهم كثر، إلى دعم الجماعات الإرهابية بشكل علني، خاصة واشنطن وإسرائيل، إذ نتوقع توظيفهما لهذه الجماعات".فيما يتعلق بظرفية الانتخابات المرتقبة في الجزائر، وما إن كانت هناك علاقة بين نشاط العناصر الإرهابية والإجراءات الراهنة، أوضح خرفي أن أجهزة الدولة تدرك حساسية الفترة والإجراءات الخاصة بالانتخابات، وهو ما يجعلها يقظة بدرجة كبيرة للتصدي لأي نشاط أو تحركات لعناصر يحتمل دعمها من الخارج.في الإطار قال البرلماني السابق بن يوسف زواني، إن الجزائر اكتسبت تجربة كبيرة جدا في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وبالتالي فكل محاولة لزعزعة استقرار البلد مآلها الفشل الذريع.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر من البلدان التي أدركت خطورة الإرهاب مسبقا، وهي التي كانت تدعو إلى تشكيل جبهات دولية لمحاربته ومعالجته .واستطرد: "لا يمكن إلا أن تكون دولة مسالمة وتدعو إلى السلم، ولن تكون يوما ما تمارس الازدواجية في مثل هذه الآفة الدولية".وشدد على أن الجزائر تفرق بين المقاومة الشرعية التي تناضل لأجل استعادة السيادة، وبين حركات وجماعات إرهابية كـ"داعش"( المحظور في روسيا وعدد من الدول).وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه لفترة رئاسية ثانية.وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش".ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل 3 أشهر من الموعد، الذي كان محدداً لها نهاية العام الحالي.
https://sarabic.ae/20240718/حزب-العمال-الجزائري-لـسبوتنيك-هناك-أسباب-دفعتنا-لعدم-المشاركة-بالانتخابات-الرئاسية-1090923247.html
https://sarabic.ae/20240713/بعد-إعلان-تبون-ترشحه-ما-الأولويات-أمام-الرئيس-الجديد-للجزائر--1090752842.html
https://sarabic.ae/20240712/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-نرفض-الوجود-الإسرائيلي-بالقرب-من-حدودنا-ونعتبره-تهديدا-1090735632.html
https://sarabic.ae/20240404/باحث-جزائري-يوضح-أسباب-عودة-نشاط-العناصر-الإرهابية-بالجزائر-1087694088.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/39/1020223989_214:0:3158:2208_1920x0_80_0_0_f49688a3789a01e1e11a36951d617859.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي

برلمانيون جزائريون لـ"سبوتنيك": بعض الدول قد تحرض الجماعات الإرهابية ضد الجزائر

12:16 GMT 20.07.2024
© AFP 2023الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
حصري
تترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أقل من شهرين، وسط إجراءات مشددة، في ظل التوترات الإقليمية والدولية.
قال برلمانيان جزائريان إن بعض الدول قد تلجأ لدعم التنظيمات والعناصر الإرهابية لتحريضها ضد الجزائر في الفترة المقبلة، خاصة في فترة الانتخابات.
ويرى البرلمانيان أن مواقف الجزائر من دعم القضايا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، يزعج بعض الدول الأعداء، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.
وشدد البرلمانيان على إدراك الجزائر لجميع المحاولات، وأنها اكتسبت خبرة كبيرة خلال حربها على الإرهاب، ما يجعلها قادرة على صد أي محاولات.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
حزب العمال الجزائري لـ"سبوتنيك": هناك أسباب دفعتنا لعدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية
18 يوليو, 14:39 GMT
وقبل أيام قليلة أعلن الجيش الجزائري القبض على 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و433 مهاجرًا غير شرعي، خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع واحد.
وفق بيان الدفاع الجزائرية، تم ضبط 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو/ تموز الجاري، وذلك في عمليات عسكرية متفرقة في الأراضي الجزائرية.
من ناحيته قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، إن العناصر الإرهابية التي قبض عليها الجيش الوطني من بقايا الجماعات الإرهابية في الجبال والتضاريس الوعرة وداعميهم.
المرشح للرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون يصوت فى الانتخابات الرئاسية، 12 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
بعد إعلان تبون ترشحه… ما الأولويات أمام الرئيس الجديد للجزائر
13 يوليو, 12:45 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجيش الوطني متفطن لتحركات الجماعات الإرهابية والعناصر المنفردة وداعمي الإرهاب.
وتابع: "في الوقت الراهن يمكننا أن نتوقع لجوء أعداء الجزائر وهم كثر، إلى دعم الجماعات الإرهابية بشكل علني، خاصة واشنطن وإسرائيل، إذ نتوقع توظيفهما لهذه الجماعات".
فيما يتعلق بظرفية الانتخابات المرتقبة في الجزائر، وما إن كانت هناك علاقة بين نشاط العناصر الإرهابية والإجراءات الراهنة، أوضح خرفي أن أجهزة الدولة تدرك حساسية الفترة والإجراءات الخاصة بالانتخابات، وهو ما يجعلها يقظة بدرجة كبيرة للتصدي لأي نشاط أو تحركات لعناصر يحتمل دعمها من الخارج.
في الإطار قال البرلماني السابق بن يوسف زواني، إن الجزائر اكتسبت تجربة كبيرة جدا في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وبالتالي فكل محاولة لزعزعة استقرار البلد مآلها الفشل الذريع.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": نرفض الوجود الإسرائيلي بالقرب من حدودنا ونعتبره تهديدا
12 يوليو, 12:58 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر من البلدان التي أدركت خطورة الإرهاب مسبقا، وهي التي كانت تدعو إلى تشكيل جبهات دولية لمحاربته ومعالجته .
واستطرد: "لا يمكن إلا أن تكون دولة مسالمة وتدعو إلى السلم، ولن تكون يوما ما تمارس الازدواجية في مثل هذه الآفة الدولية".
وشدد على أن الجزائر تفرق بين المقاومة الشرعية التي تناضل لأجل استعادة السيادة، وبين حركات وجماعات إرهابية كـ"داعش"( المحظور في روسيا وعدد من الدول).
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
باحث جزائري يوضح أسباب عودة نشاط العناصر الإرهابية بالجزائر
4 أبريل, 18:17 GMT
وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".
وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش".
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل 3 أشهر من الموعد، الذي كان محدداً لها نهاية العام الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTРаненую палестинскую женщину сопровождают в машину скорой помощи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة05:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيةأمس, 15:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية18 يوليو, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала