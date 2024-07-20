https://sarabic.ae/20240720/خبير-ذكاء-اصطناعي-يكشف-سبب-عدم-تأثر-مصر-بالعطل-التقني-العالمي-1090959614.html

خبير ذكاء اصطناعي يكشف سبب عدم تأثر مصر بالعطل التقني العالمي

خبير ذكاء اصطناعي يكشف سبب عدم تأثر مصر بالعطل التقني العالمي

سبوتنيك عربي

كشف الدكتور مهندس محمد مغربي، خبير التأمين والذكاء الاصطناعي، سر عدم تأثر مصر بالعطل التقني العالمي الذي تسبب، أمس الجمعة، في تعطل أنظمة عشرات المطارات... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T06:53+0000

2024-07-20T06:53+0000

2024-07-20T06:53+0000

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ونقلت صحيفة "الوطن" عن مغربي، قوله إن بعض الدول ومن بينها مصر لم تتأثر بسبب استخدامها سوفت وير تكنولوجيا تخزين مختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئات التي تأثرت بالمشكلة متعاقدة مع شركة "كورد سترايك" والتي تعمل بنظام السوفت وير "ذا فالكون" الخاص بالتأمين السيبراني وهو السبب الرئيسي للمشكلة.وتابع خبير التأمين والذكاء الاصطناعي: "هناك جهات تستخدم "مايكروسوفت كلاود" للحفاظ والتعامل مع بياناتها، لكننا في مصر لا نستخدم هذا السوفت وير ولا تكنولوجيا التخزين الخاصة بـ"مايكروسوفت كلاود"، وهذا سبب عدم تأثرنا بالعطل التقني.ويرى مغربي أنه كي نتفادى مثل هذه المشكلات مستقبلا، يجب استخدام أنظمة احتياطية بديلة بتكنولوجيا مختلفة عما نستخدمه في النظام الأساسي.وفي وقت سابق، أعلنت مطارات العاصمة الروسية موسكو ( شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو)، أمس الجمعة، أن الخلل التقني الذي أصاب معظم مطارات العالم، لم يؤثر على عمل المطارات المحلية الذي يستخدم نظام تسجيل روسي بالكامل، عارضة تزويد الشركاء بهذا النظام إن تأثروا بالخلل التقني العالمي.وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم مطار "دوموديدوفو" الدولي: "لم يؤثر الخلل على مطار دوموديدوفو، وفي حال تأثيره على شركاء المطار، فإن مطار دوموديدوفو على استعداد لتقديم نظام تسجيل احتياطي "أسترا"، وهو نظام روسي بالكامل".ومن جهته، أفاد المتحدث باسم مطار شيريميتيفو الدولي بأن المطار يعمل بشكل طبيعي وسط عطل في تكنولوجيا المعلومات في العالم، وأن رحلات الخطوط الجوية الروسية والأجنبية تعمل بشكل عادي، مضيفًا بالقول إن أحد عوامل الاستقرار لتلافي تداعيات خلل مايكروسوفت كان تطوير حلول واستبدال الواردات وتم تسيير الرحلات من خلال نظام روسي مستقل.وفي السياق نفسه، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس آفياتسيا" أن شركات الطيران والمطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي والرحلات الجوية تسيّر كما هو مجدول.كما أصدرت وزارة التنمية الرقمية الروسية، بيانا جاء فيه أن خلل مايكروسوفت التقني يؤكد أهمية إحلال البرامج الأجنبية المستورة خاصة في مرافق البنية التحتية الحيوية للمعلومات، مضيفًا أن الوضع المتعلق بفشل مايكروسوفت يظهر مرة أخرى أهمية إحلال البرامج الأجنبية المستوردة، خاصة في مرافق البنية التحتية الحيوية للمعلومات"، لافتًا إلى أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن فشل الأنظمة في المطارات الروسية.ومن جانبها، أعلنت شركة "روس إينيرغو آتوم"، أن خلل نظام مايكروسوفت العالمي لم يؤثر على تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية إذ تعمل الشركة على برمجيات مستقلة، ولا توجد أي مشاكل تواجه محطات الطاقة في البلاد".

https://sarabic.ae/20240719/الخلل-العالمي-في-أنظمة-المعلومات-يؤثر-على-استعدادات-أولمبياد-باريس-1090944569.html

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