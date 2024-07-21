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أردوغان: نحث أمريكا على سحب الدعم عن "القاتل نتنياهو" ورفاقه
أردوغان: نحث أمريكا على سحب الدعم عن "القاتل نتنياهو" ورفاقه
سبوتنيك عربي
حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، على الضغط على إسرائيل، وسحب الدعم لـ"القاتل نتنياهو"، ورفاقه لإنهاء القمع في... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T09:36+0000
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وتعليقا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب أردوغان في تصريحات للصحفيين: "نأمل أن يؤدي هذا القرار، والقرارات السابقة التي لم تنفذها إسرائيل، إلى صحوة المجتمع الدولي".وأكد على ضرورة أن تواجه إسرائيل عواقب أفعالها بدرجة شديدة، بما يكفي "لردع أي شخص عن التفكير في مثل هذه الوحشية مرة أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وكانت محكمة العدل الدولية أكدت، يوم الجمعة الماضي، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.وذكرت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.وتلا رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
https://sarabic.ae/20240720/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-قرار-محكمة-العدل-انتصار-للحق-ويحرج-أمريكا-والدول-الداعمة-لإسرائيل-1090974153.html
https://sarabic.ae/20240626/أردوغان-نتنياهو-مريض-عقلي-ومخططاته-لتوسيع-الحرب-في-المنطقة-ستقود-إلى-كارثة-1090187639.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, محكمة العدل الدولية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, محكمة العدل الدولية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أردوغان: نحث أمريكا على سحب الدعم عن "القاتل نتنياهو" ورفاقه

09:36 GMT 21.07.2024
© Sputnik . Kayham Ozerرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
رجب طيب أردوغان
© Sputnik . Kayham Ozer
تابعنا عبر
حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، على الضغط على إسرائيل، وسحب الدعم لـ"القاتل نتنياهو"، ورفاقه لإنهاء القمع في قطاع غزة، بحسب قوله.
وتعليقا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب أردوغان في تصريحات للصحفيين: "نأمل أن يؤدي هذا القرار، والقرارات السابقة التي لم تنفذها إسرائيل، إلى صحوة المجتمع الدولي".
وأكد على ضرورة أن تواجه إسرائيل عواقب أفعالها بدرجة شديدة، بما يكفي "لردع أي شخص عن التفكير في مثل هذه الوحشية مرة أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وكانت محكمة العدل الدولية أكدت، يوم الجمعة الماضي، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار محكمة العدل انتصار للحق ويحرج أمريكا والدول الداعمة لإسرائيل
أمس, 18:15 GMT
وذكرت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وتلا رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
أردوغان: نتنياهو مريض عقلي ومخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة
26 يونيو, 09:45 GMT
وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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