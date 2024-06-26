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حلف "الناتو" يوافق على تعيين مارك روته أمينا عاما جديدا
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ملفات ساخنة
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09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
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https://sarabic.ae/20240626/أردوغان-نتنياهو-مريض-عقلي-ومخططاته-لتوسيع-الحرب-في-المنطقة-ستقود-إلى-كارثة-1090187639.html
أردوغان: نتنياهو مريض عقلي ومخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة
أردوغان: نتنياهو مريض عقلي ومخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T09:45+0000
2024-06-26T09:45+0000
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وقال أردوغان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "مخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".وأضاف أن بلاده "تقف مع الدولة اللبنانية ضد التهديدات الإسرائيلية كما تقف مع فلسطين"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار".وأفادت وسائل إعلام غربية، الاثنين الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لـ"حزب الله" اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240626/نتنياهو-من-الحدود-اللبنانية-كل-الأهداف-ستتحقق-حتى-النصر-1090183133.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: نتنياهو مريض عقلي ومخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة

09:45 GMT 26.06.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئس التركي رجب طيب أردوغان
الرئس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل.
وقال أردوغان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "مخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".
وأضاف أن بلاده "تقف مع الدولة اللبنانية ضد التهديدات الإسرائيلية كما تقف مع فلسطين"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار".
وأفادت وسائل إعلام غربية، الاثنين الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لـ"حزب الله" اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
نتنياهو من الحدود اللبنانية: كل الأهداف ستتحقق حتى النصر
06:19 GMT
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
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Женщина на руинах больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين 09:53 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
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