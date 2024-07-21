إعلام: بايدن يتهم أوباما بشن حملة ضده

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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
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لبنان والعالم
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20240721/إعلام-بايدن-يتهم-أوباما-بشن-حملة-ضده-1090995538.html
إعلام: بايدن يتهم أوباما بشن حملة ضده
إعلام: بايدن يتهم أوباما بشن حملة ضده
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتقد أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ينظم حملة ضد ترشيحه. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T16:05+0000
2024-07-21T16:05+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس بايدن، الذي أصيب بمرض "كوفيد" وتخلى عنه حلفاؤه، غاضب من منزله على شاطئ ديلاوير، ويشعر بالاستياء المتزايد مما يعتبره حملة منسقة لإجباره على الخروج من السباق ويشعر بالمرارة تجاه بعض أولئك الذين اعتبرهم مقربين منه ذات يوم، ومن بينهم رفيقه السابق في السباق الانتخابي، باراك أوباما".ويعتبر نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، المحرض الرئيسي، لكنه غاضب أيضًا من أوباما، حيث يعتبره محرك الدمى من وراء الكواليس، بحسب المقال.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التوترات بين الرئيس الحالي وزعماء حزبه التي نشأت قبل الانتخابات لم تشبه أي شيء شوهد في واشنطن منذ أجيال.واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية الأولى ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.
https://sarabic.ae/20240720/ترامب-بايدن-لا-يستطيع-التعامل-مع-زعماء-دول-كبرى-أقوياء-وأذكياء-مثل-رئيسي-الصين-وروسيا-1090977124.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: بايدن يتهم أوباما بشن حملة ضده

16:05 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ويظهر خلفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 28 مارس/ آذار 2024
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ويظهر خلفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 28 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتقد أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ينظم حملة ضد ترشيحه.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس بايدن، الذي أصيب بمرض "كوفيد" وتخلى عنه حلفاؤه، غاضب من منزله على شاطئ ديلاوير، ويشعر بالاستياء المتزايد مما يعتبره حملة منسقة لإجباره على الخروج من السباق ويشعر بالمرارة تجاه بعض أولئك الذين اعتبرهم مقربين منه ذات يوم، ومن بينهم رفيقه السابق في السباق الانتخابي، باراك أوباما".
وأشار المقال إلى أنه وبحسب مقربين منه، فإن بايدن يشير إلى أن التسريبات التي ظهرت في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة يتم تنسيقها لزيادة الضغط عليه لتقديم استقالته.
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
ترامب: بايدن لا يستطيع التعامل مع زعماء دول كبرى أقوياء وأذكياء مثل رئيسي الصين وروسيا
أمس, 22:30 GMT
ويعتبر نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، المحرض الرئيسي، لكنه غاضب أيضًا من أوباما، حيث يعتبره محرك الدمى من وراء الكواليس، بحسب المقال.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التوترات بين الرئيس الحالي وزعماء حزبه التي نشأت قبل الانتخابات لم تشبه أي شيء شوهد في واشنطن منذ أجيال.
واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.
واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية الأولى ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.
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