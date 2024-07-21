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بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
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الخارجية التركية: الدعاية الإسرائيلية التي تستهدف أردوغان وتركيا لن تجدي نفعا
الخارجية التركية: الدعاية الإسرائيلية التي تستهدف أردوغان وتركيا لن تجدي نفعا
سبوتنيك عربي
اعترضت الخارجية التركية، اليوم الأحد، على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن تمويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإرهاب، مؤكدة أن الدعاية ضد تركيا ورئيسها... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T16:52+0000
2024-07-21T16:52+0000
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وجاء في بيان الخارجية التركية: "الدعاية الإسرائيلية القذرة التي تستهدف الرئيس التركي أردوغان وتركيا، ومحاولات العمليات النفسية لن تؤتي ثمارها".وأكد البيان أن "أعضاء حكومة نتانياهو الذين قتلوا 40 ألف فلسطيني ويسعون لبدء حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة سيحاكمون أمام المحاكم الدولية".ولفت إلى أن السلطات الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية تابعة لقيادة "حماس" في تركيا كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في إسرائيل، بحسب قوله.وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، على الضغط على إسرائيل، وسحب الدعم لـ"القاتل نتنياهو"، ورفاقه لإنهاء القمع في قطاع غزة، بحسب قوله.وتعليقا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب أردوغان في تصريحات للصحفيين: "نأمل أن يؤدي هذا القرار، والقرارات السابقة التي لم تنفذها إسرائيل، إلى صحوة المجتمع الدولي".
https://sarabic.ae/20240721/أردوغان-نحث-أمريكا-على-سحب-الدعم-عن-القاتل-نتنياهو-ورفاقه-1090984563.html
https://sarabic.ae/20240716/أردوغان-سنقف-ثابتين-بجوار-فلسطين-رغم-انزعاج-الظالمين-1090858489.html
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد فلسطين, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد فلسطين, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الخارجية التركية: الدعاية الإسرائيلية التي تستهدف أردوغان وتركيا لن تجدي نفعا

16:52 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
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اعترضت الخارجية التركية، اليوم الأحد، على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن تمويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإرهاب، مؤكدة أن الدعاية ضد تركيا ورئيسها لن تأتي بنتيجة.
وجاء في بيان الخارجية التركية: "الدعاية الإسرائيلية القذرة التي تستهدف الرئيس التركي أردوغان وتركيا، ومحاولات العمليات النفسية لن تؤتي ثمارها".

وأضاف البيان: "وزير الخارجية الإسرائيلي يحاول إخفاء جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين خلف سلسلة من الأكاذيب والافتراءات والازدراء".

رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
أردوغان: نحث أمريكا على سحب الدعم عن "القاتل نتنياهو" ورفاقه
09:36 GMT
وأكد البيان أن "أعضاء حكومة نتانياهو الذين قتلوا 40 ألف فلسطيني ويسعون لبدء حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة سيحاكمون أمام المحاكم الدولية".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "أردوغان يقدم الأسلحة والمال لخلايا حماس الإرهابية لقتل الإسرائيليين".

ولفت إلى أن السلطات الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية تابعة لقيادة "حماس" في تركيا كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في إسرائيل، بحسب قوله.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
أردوغان: سنقف ثابتين بجوار فلسطين رغم انزعاج الظالمين
16 يوليو, 16:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، على الضغط على إسرائيل، وسحب الدعم لـ"القاتل نتنياهو"، ورفاقه لإنهاء القمع في قطاع غزة، بحسب قوله.
وتعليقا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب أردوغان في تصريحات للصحفيين: "نأمل أن يؤدي هذا القرار، والقرارات السابقة التي لم تنفذها إسرائيل، إلى صحوة المجتمع الدولي".
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