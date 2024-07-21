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بزشكيان: الشعب الإيراني اليقط اختار رئيسه بديمقراطية رغم المؤمرات لعدم مشاركته في الانتخابات
بزشكيان: الشعب الإيراني اليقط اختار رئيسه بديمقراطية رغم المؤمرات لعدم مشاركته في الانتخابات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، إنه "على الرغم من المؤمرات التي دبرت ضد إيران لعدم مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الشعب الإيراني اليقظ... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
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وشدد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، على أن "كل الجهود التي يبذلها ستصب في السير على الطريق بالتنسيق والتفكير المشترك والتعاطف والإجابة عن مشاكل الناس وحلها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع: "سأبذل قصارى جهدي للاستجابة للناس وحل مشاكلهم".وذكر بزشكيان أن "الرئيس يجب ألا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية ولمصالح من حوله، لكن ينبغي اغتنام هذه الفرصة لخدمة الشعب بمساعدة النواب الكرام وسائر أطياف المجتمع"، متمنيا التوفيق في هذه المهمة.وأضاف: "ما زلنا كما كنا، وبالتأكيد لن يحدث ذلك أي فرق سوى أن عبء مسؤوليتنا أصبح أثقل".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240630/الداخلية-الإيرانية-إحباط-مؤامرة-1000-ساحة-والقبض-على-إرهابيين-خلال-الانتخابات-الرئاسية-1090328530.html
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بزشكيان: الشعب الإيراني اليقط اختار رئيسه بديمقراطية رغم المؤمرات لعدم مشاركته في الانتخابات

06:55 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، إنه "على الرغم من المؤمرات التي دبرت ضد إيران لعدم مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الشعب الإيراني اليقظ أتى إلى صناديق الاقتراع بحماس، واختار رئيسه بكل نزاهة وديمقراطية".
وشدد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، على أن "كل الجهود التي يبذلها ستصب في السير على الطريق بالتنسيق والتفكير المشترك والتعاطف والإجابة عن مشاكل الناس وحلها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع: "سأبذل قصارى جهدي للاستجابة للناس وحل مشاكلهم".
وذكر بزشكيان أن "الرئيس يجب ألا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية ولمصالح من حوله، لكن ينبغي اغتنام هذه الفرصة لخدمة الشعب بمساعدة النواب الكرام وسائر أطياف المجتمع"، متمنيا التوفيق في هذه المهمة.
وأضاف: "ما زلنا كما كنا، وبالتأكيد لن يحدث ذلك أي فرق سوى أن عبء مسؤوليتنا أصبح أثقل".
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30 يونيو, 08:16 GMT
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).
وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
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