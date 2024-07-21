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https://sarabic.ae/20240721/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للمشاركة-في-مناظرة-مع-هاريس-أو-أي-مرشح-ديمقراطي-آخر-1091002391.html
ترامب يقول إنه مستعد للمشاركة في مناظرة مع هاريس أو أي مرشح ديمقراطي آخر
ترامب يقول إنه مستعد للمشاركة في مناظرة مع هاريس أو أي مرشح ديمقراطي آخر
سبوتنيك عربي
أعرب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ليل الأحد/الاثنين، عن استعداده للمشاركة في مناظرة مع نائبة الرئيس كامالا أو أي مرشح ديمقراطي... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T23:45+0000
2024-07-21T23:45+0000
الانتخابات الأمريكية
ترامب
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عندما سئلته وسائل إعلام أمريكية عما إذا كان مستعدًا لمناظرة هاريس: "لا أعرف مع من سأجري مناظرة".وأضاف: "لم يتم تحديد من سيكون في هذا الجانب بعد. لكنني أعتقد أني أود إجراء مناظرة مع أي شخص".يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
https://sarabic.ae/20240721/ضابط-مخابرات-أمريكي-السياسة-الأمريكية-دخلت-فترة-جديدة-من-الفوضى-فيديو-1091001765.html
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الانتخابات الأمريكية, ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية, ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يقول إنه مستعد للمشاركة في مناظرة مع هاريس أو أي مرشح ديمقراطي آخر

23:45 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
أعرب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ليل الأحد/الاثنين، عن استعداده للمشاركة في مناظرة مع نائبة الرئيس كامالا أو أي مرشح ديمقراطي آخر.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عندما سئلته وسائل إعلام أمريكية عما إذا كان مستعدًا لمناظرة هاريس: "لا أعرف مع من سأجري مناظرة".
وأضاف: "لم يتم تحديد من سيكون في هذا الجانب بعد. لكنني أعتقد أني أود إجراء مناظرة مع أي شخص".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
ضابط مخابرات أمريكي: السياسة الأمريكية دخلت فترة جديدة من الفوضى.. فيديو
21:47 GMT
يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
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