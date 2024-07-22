https://sarabic.ae/20240722/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-احتجاز-ناقلة-نفط-ترفع-علم-توغو--و12-فردا-من-طاقمها-1091036331.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط ترفع علم توغو و12 فردا من طاقمها
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط ترفع علم توغو و12 فردا من طاقمها
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، احتجاز ناقلة نفط ترفع علم توغو، و12 فردا من طاقمها وذلك بسبب "الإبحار بشكل غير قانوني في المياه الإيرانية"، وفقا له. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T19:12+0000
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وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "بأمر قضائي إيراني، تم احتجاز ناقلة نفط ترفع علم توغو على بعد 61 ميلاً بحريًا من محافظة بوشهر جنوب إيران".وأشارالبيان إلى أنه "تم اقتياد الناقلة إلى ميناء بوشهر واحتجاز 12 فردا من طاقمها".وقالت الشركة إن "الحرس الثوري اعترض ناقلة النفط على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة بوشهر الإيرانية"، مؤكدة أنه "من غير المرجح أن تكون دوافع سياسية وراء حادث اعتراض الحرس الثوري للناقلة".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "احتجاز سفينتين تهربان 4.5 مليون لتر من الوقود"، بحسب قوله.وقال قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه "تم الاستيلاء على السفينتين تحملان الوقود المهرب جنوب جزيرة أبو موسى"، مشيرًا إلى أنه "تم القبض على 13 من أفراد الطاقم الأجنبي، و21 شخصا آخرين في هذه العملية".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذّر العام الماضي، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".
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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط ترفع علم توغو و12 فردا من طاقمها
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، احتجاز ناقلة نفط ترفع علم توغو، و12 فردا من طاقمها وذلك بسبب "الإبحار بشكل غير قانوني في المياه الإيرانية"، وفقا له.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "بأمر قضائي إيراني، تم احتجاز ناقلة نفط ترفع علم توغو على بعد 61 ميلاً بحريًا من محافظة بوشهر جنوب إيران".
وأضاف البيان أن "الناقلة كانت تحمل مليونا ونصف مليون لتر من وقود الديزل، وكانت تبحر بشكل غير قانوني في مياه الجمهورية الإسلامية".
وأشارالبيان إلى أنه "تم اقتياد الناقلة إلى ميناء بوشهر واحتجاز 12 فردا من طاقمها".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، باعتراض الحرس الثوري الإيراني، ناقلة نفط ترفع علم توغو وتديرها دولة الإمارات، بحسب قول الشركة.
وقالت الشركة إن "الحرس الثوري اعترض ناقلة النفط على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة بوشهر الإيرانية"، مؤكدة أنه "من غير المرجح أن تكون دوافع سياسية وراء حادث اعتراض الحرس الثوري للناقلة".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "احتجاز سفينتين تهربان
4.5 مليون لتر من الوقود"، بحسب قوله.
وقال قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان له
، إنه "تم الاستيلاء على السفينتين تحملان الوقود المهرب جنوب جزيرة أبو موسى"، مشيرًا إلى أنه "تم القبض على 13 من أفراد الطاقم الأجنبي، و21 شخصا آخرين في هذه العملية".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذّر العام الماضي، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة
تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".