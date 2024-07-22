كاتب سياسي: تنحي بايدن يعكس حالة "اللاقرار" والتخبط في أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
غارات إسرائيلية على الحديدة والسعودية تنفي استخدام أجوائها لضرب اليمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240722/كاتب-سياسي-تنحي-بايدن-يعكس-حالة-اللاقرار-والتخبط-في-أمريكا-1091022543.html
كاتب سياسي: تنحي بايدن يعكس حالة "اللاقرار" والتخبط في أمريكا
كاتب سياسي: تنحي بايدن يعكس حالة "اللاقرار" والتخبط في أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل السياسي، محمد حمية، أن تنحي الرئيس الأمريكي يعكس حالات التخبط في الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود صفقة بين أعضاء الحزب الديمقراطي لإيصال... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T13:50+0000
2024-07-22T13:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091010758_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_9370e25e62732e317fb72ef124443790.jpg
وقال حمية، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الترشح لولاية رئاسية ثانية يعكس حالتي التخبط والإرباك في الولايات المتحدة".وشدّد على أن "تبادل الاتهامات بين جو بايدن ودونالد ترامب خلال المناظرة الأخيرة يعكس الانجرار الأمريكي في خطاب الكراهية خلال مقاربة الملفات الخلافية".ورأى أنّ "تأييد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتن وزوجته ورئيسة مجلس النواب السابقة ونحو 54 عضوا، كافٍ لتبني هاريس كمشرحة للحزب الديمقراطي ونزع فتيل الأزمة داخل الحزب".الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسياوتساءل حمية عن شكل المنافسة التي سيعتمد عليها دونالد ترامب "بعدما ركز في حملته الانتخابية على عدم أهلية جو بايدن لتولي منصب الرئاسة لمرة ثانية".واعتبر أنّ "حظوظ ترامب في الرئاسة ارتفعت"، وأن "على الديمقراطيين المجيء برئيس قوي ليقدموه إلى الشعب الأمريكي".وقال بايدن، في بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه "سيتحدث إلى الأمريكيين في وقتٍ لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره".إعلام أمريكي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انسحاب بايدن من الانتخابات
https://sarabic.ae/20240722/مرشحة-للكونغرس-انسحاب-بايدن-من-الانتخابات-الأمريكية-ليس-خياره-بل-أطاح-به-الحزب-1091003012.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091010758_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_48ec81bb7912f5b166cc660b74360f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

كاتب سياسي: تنحي بايدن يعكس حالة "اللاقرار" والتخبط في أمريكا

13:50 GMT 22.07.2024
© AFP 2023 / Saul Loebخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
تابعنا عبر
حصري
أكد الكاتب والمحلل السياسي، محمد حمية، أن تنحي الرئيس الأمريكي يعكس حالات التخبط في الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود صفقة بين أعضاء الحزب الديمقراطي لإيصال هاريس إلى البيت البيض.
وقال حمية، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الترشح لولاية رئاسية ثانية يعكس حالتي التخبط والإرباك في الولايات المتحدة".

وأضاف: "الأحداث الغربية التي حصلت في الولايات المتحدة، كتنحي بايدن ومحاولة اغتيال المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمظاهرات التي عمّت الشوارع الأمريكية احتجاجا على السياسات الخارجية للبيت الأبيض، تعكس حالة اللاقرار والتشتت في الولايات المتحدة برمتها".

وشدّد على أن "تبادل الاتهامات بين جو بايدن ودونالد ترامب خلال المناظرة الأخيرة يعكس الانجرار الأمريكي في خطاب الكراهية خلال مقاربة الملفات الخلافية".

واعتبر حمية أن "تنحي بايدن نتج عن صفقة بين أعضاء الحزب الديمقراطي بغية إيصال نائبة الرئيس كمالا هاريس إلى البيت البيض".

ورأى أنّ "تأييد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتن وزوجته ورئيسة مجلس النواب السابقة ونحو 54 عضوا، كافٍ لتبني هاريس كمشرحة للحزب الديمقراطي ونزع فتيل الأزمة داخل الحزب".
الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
مرشحة للكونغرس: انسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكية ليس خياره بل الحزب أطاح به
02:31 GMT
وتساءل حمية عن شكل المنافسة التي سيعتمد عليها دونالد ترامب "بعدما ركز في حملته الانتخابية على عدم أهلية جو بايدن لتولي منصب الرئاسة لمرة ثانية".

وأشار إلى "الخوف الذي يشعر به الديمقراطيون حيال احتمال خسارتهم الانتخابات الرئاسية، بعد الهفوات والأخطاء التي وقع فيها جو بايدن".

واعتبر أنّ "حظوظ ترامب في الرئاسة ارتفعت"، وأن "على الديمقراطيين المجيء برئيس قوي ليقدموه إلى الشعب الأمريكي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سحب ترشّحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وقال بايدن، في بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه "سيتحدث إلى الأمريكيين في وقتٍ لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره".
إعلام أمريكي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انسحاب بايدن من الانتخابات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала