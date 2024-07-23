https://sarabic.ae/20240723/بوريل-يفقد-الأمل-المجر-تستخدم-الفيتو-لمنع-الاتحاد-الأوروبي-من-تمويل-أوكرانيا-1091051594.html
"بوريل يفقد الأمل"... المجر تستخدم "الفيتو" لمنع الاتحاد الأوروبي من تمويل أوكرانيا
"بوريل يفقد الأمل"... المجر تستخدم "الفيتو" لمنع الاتحاد الأوروبي من تمويل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "كوميرسانت"، اليوم الثلاثاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على الإفراج عن الأموال من ما يسمى بـ"صندوق السلام" الأوروبي لتعويض تكاليف... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T11:19+0000
2024-07-23T11:19+0000
2024-07-23T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلن جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي سيجري في بروكسل وليس في بودابست، وبحسب المفوض الأوروبي، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب موقف السلطات المجرية بشأن بأوكرانيا.وقال بوريل: "أما بالنسبة لصندوق السلام الأوروبي، فقد فقدت كل الأمل في أن توافق السلطات المجرية على رفع الحظر عن استخدام الأموال لصالح الجانب الأوكراني".ونقلت الصحيفة كلمات بوريل: "إن هذا أمر مخزٍ لكنه لا يمنع أوكرانيا من استلام الأسلحة، كان ينبغي أن تذهب هذه الأموال إلى دول الاتحاد التي سلمت أسلحة لأوكرانيا بالفعل، لكن ولن تحصل دول الاتحاد الأوروبي على تعويضات، وهذا يعني أنه لن يكون لدى الدول الغربية حافز كبير لمواصلة هذا النشاط في المستقبل".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو/تموز الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.
https://sarabic.ae/20240716/بوريل-التوصل-إلى-اتفاقات-في-الاتحاد-الأوروبي-سيصبح-أكثر-صعوبة-1090855864.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
"بوريل يفقد الأمل"... المجر تستخدم "الفيتو" لمنع الاتحاد الأوروبي من تمويل أوكرانيا
أفادت صحيفة "كوميرسانت"، اليوم الثلاثاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على الإفراج عن الأموال من ما يسمى بـ"صندوق السلام" الأوروبي لتعويض تكاليف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث رفضت المجر رفع حق النقض.
وأعلن جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي سيجري في بروكسل وليس في بودابست، وبحسب المفوض الأوروبي، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب موقف السلطات المجرية بشأن بأوكرانيا.
وقال بوريل: "أما بالنسبة لصندوق السلام الأوروبي، فقد فقدت كل الأمل في أن توافق السلطات المجرية على رفع الحظر عن استخدام الأموال لصالح الجانب الأوكراني".
ونقلت الصحيفة
كلمات بوريل: "إن هذا أمر مخزٍ لكنه لا يمنع أوكرانيا من استلام الأسلحة، كان ينبغي أن تذهب هذه الأموال إلى دول الاتحاد التي سلمت أسلحة لأوكرانيا بالفعل، لكن ولن تحصل دول الاتحاد الأوروبي على تعويضات، وهذا يعني أنه لن يكون لدى الدول الغربية حافز كبير لمواصلة هذا النشاط في المستقبل".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.
وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو/تموز الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف
في الثاني من يوليو.