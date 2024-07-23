https://sarabic.ae/20240723/بولندا-تشتري-150-مركبة-مدرعة-وطائرة-دون-طيار-لحماية-حدودها-شرقي-البلاد-1091063874.html
بولندا تشتري 150 مركبة مدرعة وطائرة دون طيار لحماية حدودها شرقي البلاد
بولندا تشتري 150 مركبة مدرعة وطائرة دون طيار لحماية حدودها شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش البولندي سيشتري 150 مركبة مدرعة وطائرات دون طيار ومعدات أخرى كجزء من برنامج الدرع الشرقي، لحماية الحدود... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:51+0000
2024-07-23T13:51+0000
2024-07-23T13:52+0000
بولندا
العالم
الجيش البولندي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079933927_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f7781b20df0d2189c65a9964033738f.jpg
جاء هذا الإعلان عبر فيديو نشرته وزارة الدفاع البولندية على منصة "إكس"، وبحسب الفيديو قالت وزارة الدفاع: "نحن نخصص 10 مليارات زلوتي (نحو 2.5 مليار دولار) لبرنامج الدرع الشرقي. لقد بدأنا بشراء 150 مركبة مدرعة لزيادة نجاح وسلامة الجنود البولنديين".وأفاد الجيش البولندي أيضًا بأنه بالنسبة لبرنامج الدرع الشرقي، سيشتري دروعًا جديدة للجنود، وأسلحة خفيفة، وخُوذ حديثة، وأجهزة رؤية ليلية، وطائرات دون طيار.وسبق أن اعتمدت السلطات البولندية برنامج "الدرع الشرقي" لحماية الحدود البولندية شرقي البلاد، والذي سيتم تنفيذه، من 2024-2028. وسيتم تخصيص 10 مليارات زلوتي (2.5 مليار دولار) له. وتشمل الاستعدادات للدفاع عن المناطق الحدودية وإنشاء نظام الكشف والإنذار والتتبع من خلال تكوين شبكة من المحطات الأساسية، والمراكز اللوجستية وشبكة المخابئ لأنظمة التدمير، وتطوير البنية التحتية لمواجهة المسيرات.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا لا معنى له.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانياإعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسية
https://sarabic.ae/20240627/إعلام-توسع-الصراع-في-أوكرانيا-يهدد-بتصفية-بولندا-1090215082.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079933927_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_82fd0281cd7263f3904f52bc71d94850.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, العالم, الجيش البولندي
بولندا, العالم, الجيش البولندي
بولندا تشتري 150 مركبة مدرعة وطائرة دون طيار لحماية حدودها شرقي البلاد
13:51 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 13:52 GMT 23.07.2024)
قالت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش البولندي سيشتري 150 مركبة مدرعة وطائرات دون طيار ومعدات أخرى كجزء من برنامج الدرع الشرقي، لحماية الحدود الشرقية للبلاد.
جاء هذا الإعلان عبر فيديو نشرته وزارة الدفاع البولندية على منصة "إكس"، وبحسب الفيديو قالت وزارة الدفاع: "نحن نخصص 10 مليارات زلوتي (نحو 2.5 مليار دولار) لبرنامج الدرع الشرقي. لقد بدأنا بشراء 150 مركبة مدرعة لزيادة نجاح وسلامة الجنود البولنديين".
بالإضافة إلى ذلك، تم التوضيح أن عدد الجنود المتواجدين على أراضي الدرع الشرقي سيزيد بمقدار ألف جندي.
وسبق أن اعتمدت السلطات البولندية برنامج "الدرع الشرقي" لحماية الحدود البولندية شرقي البلاد،
والذي سيتم تنفيذه، من 2024-2028. وسيتم تخصيص 10 مليارات زلوتي (2.5 مليار دولار) له. وتشمل الاستعدادات للدفاع عن المناطق الحدودية وإنشاء نظام الكشف والإنذار والتتبع من خلال تكوين شبكة من المحطات الأساسية، والمراكز اللوجستية وشبكة المخابئ لأنظمة التدمير، وتطوير البنية التحتية لمواجهة المسيرات.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا لا معنى له.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".