ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240723/ترامب-يعلن-عن-عقده-لقاء-مع-نتنياهو-1091070285.html
ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو
ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T18:08+0000
2024-07-23T18:08+0000
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
العالم
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".وكان ترامب أعلن في منشور سابق أن الاجتماع بنتنياهو سيكون غدا الأربعاء.وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى".وواصل ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.
https://sarabic.ae/20240702/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-إسرائيل-علاقة-ترامب-بنتنياهو-من-المرجح-إصلاحها-1090393962.html
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دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم
دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم

ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو

18:08 GMT 23.07.2024
© AP Photo / Kobi Gideonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Kobi Gideon
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".
وكان ترامب أعلن في منشور سابق أن الاجتماع بنتنياهو سيكون غدا الأربعاء.
وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى".
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، 22 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: علاقة ترامب بنتنياهو من المرجح إصلاحها
2 يوليو, 15:14 GMT
وواصل ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.
وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة15:57 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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