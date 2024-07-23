https://sarabic.ae/20240723/ترامب-يعلن-عن-عقده-لقاء-مع-نتنياهو-1091070285.html
ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو
ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T18:08+0000
2024-07-23T18:08+0000
2024-07-23T18:08+0000
دونالد ترامب
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".وكان ترامب أعلن في منشور سابق أن الاجتماع بنتنياهو سيكون غدا الأربعاء.وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى".وواصل ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.
https://sarabic.ae/20240702/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-إسرائيل-علاقة-ترامب-بنتنياهو-من-المرجح-إصلاحها-1090393962.html
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دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم
دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم
ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".
وكان ترامب أعلن في منشور سابق أن الاجتماع بنتنياهو سيكون غدا الأربعاء.
وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى".
وواصل ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.
وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.