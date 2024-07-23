https://sarabic.ae/20240723/رئيس-الأركان-البريطاني-الجديد-يدعو-إلى-الاستعداد-للحرب-1091074165.html

رئيس الأركان البريطاني الجديد يدعو إلى الاستعداد للحرب

رئيس الأركان البريطاني الجديد يدعو إلى الاستعداد للحرب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن رئيس الأركان البريطاني الجديد، رالي ووكر، أعلن أن بريطانيا وحلفاءها بحاجة إلى الاستعداد للحرب أو الاحتواء في غضون ثلاث سنوات. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T20:23+0000

2024-07-23T20:23+0000

2024-07-23T20:23+0000

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103768/87/1037688708_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_7f4d6089201a9a60ec90dd058d470737.jpg

وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل نقلا عن ووكر: "يحتاج الجيش البريطاني إلى أن يكون جاهزًا للحرب خلال ثلاث سنوات، هناك "حاجة ملحة" للجيش البريطاني لتجديد قدرته على ردع الحروب المستقبلية بقوة قتالية ذات مصداقية".وبحسب رأيه، يمكن أن يأتي الخطر من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، بما في ذلك على خلفية المناقشات في الغرب حول دخول الصين المحتمل المزعوم لتايوان ورغبة إيران المزعومة في صنع أسلحة نووية.وقال ووكر متحدثاً عن حاجة الجيش البريطاني إلى الاستعداد: "بحلول 2027-2028 قد يصل هذا التقارب إلى نوع من التفرد المتبادل، وأعتقد أن قدرتكم على التعامل معهم بمعزل عن بعض، ستنخفض بشكل كبير".ووعد ووكر، في وقت سابق، بـ"مضاعفة القوة الفتاكة" لجيش بريطانيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تطوير الأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

https://sarabic.ae/20240713/إعلام-بسبب-تخلف-الناتو-عسكريا-الحلف-يرد-على-روسيا-1090750984.html

https://sarabic.ae/20240711/الكرملين-توسع-الناتو-في-أوكرانيا-تهديد-غير-مقبول-لأمن-روسيا---1090693013.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا