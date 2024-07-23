https://sarabic.ae/20240723/نائب-ترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-هاريس-أسوأ-من-بايدن-بمليون-مرة-1091042598.html

نائب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس أسوأ من بايدن بمليون مرة

نائب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس أسوأ من بايدن بمليون مرة

سبوتنيك عربي

وجه السيناتور الأمريكي جيمس فانس، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، هجوما لاذعا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ"المنسحب" بعد... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T07:07+0000

2024-07-23T07:07+0000

2024-07-23T07:07+0000

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وقال فانس أمام حشد من المؤيدين في فعالية انتخابية بجامعة رادفورد بولاية فيرجينيا: "سيتذكر التاريخ بايدن، ليس فقط كـ"منسحب"، بل كواحد من أسوأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.كما وجه فانس، انتقاداته لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وقال "إنها أسوأ بمليون مرة من بايدن، واتهمها بالمشاركة في كل إخفاقات الإدارة الحالية، والكذب بشأن قدرة بايدن العقلية على أداء مهام الرئيس".ودعا فانس الناخبين إلى عدم منح هاريس فرصة للوصول إلى البيت الأبيض، محذراً من استمرار الديمقراطيين في دعم ترشيحها.وقال: "علينا أن نطرد كامالا هاريس من المكتب البيضاوي، لا تمنحوها فرصة للهروب من سجل بايدن الذي تشارك فيه هي أيضا".ووصف فانس هاريس بأنها "أكثر تطرفا من بايدن"، منتقدا بشكل خاص تعاملها مع قضية الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزعم أنها تسعى إلى "إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية تماماً"، مضيفا: "أزمة الحدود هي أزمة كامالا هاريس، ودعونا لا نتوقف أبداً عن تذكيرها بهذه الحقيقة".وأظهرت بيانات وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حصلت على أصوات 2471 مندوبا، وهو عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.ويحتاج الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي الحصول على 1976 صوتا.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، معربا عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.

https://sarabic.ae/20240722/مسؤول-أمريكي-سابق-لا-أستبعد-محاولات-جديدة-لاغتيال-ترامب-1091034166.html

https://sarabic.ae/20240723/هاريس-تحصل-على-عدد-كاف-من-أصوات-المندوبين-الديمقراطيين-لانتزاع-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-1091039651.html

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