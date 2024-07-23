نائب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس أسوأ من بايدن بمليون مرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240723/نائب-ترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-هاريس-أسوأ-من-بايدن-بمليون-مرة-1091042598.html
نائب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس أسوأ من بايدن بمليون مرة
نائب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس أسوأ من بايدن بمليون مرة
سبوتنيك عربي
وجه السيناتور الأمريكي جيمس فانس، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، هجوما لاذعا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ"المنسحب" بعد... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T07:07+0000
2024-07-23T07:07+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091010758_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_9370e25e62732e317fb72ef124443790.jpg
وقال فانس أمام حشد من المؤيدين في فعالية انتخابية بجامعة رادفورد بولاية فيرجينيا: "سيتذكر التاريخ بايدن، ليس فقط كـ"منسحب"، بل كواحد من أسوأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.كما وجه فانس، انتقاداته لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وقال "إنها أسوأ بمليون مرة من بايدن، واتهمها بالمشاركة في كل إخفاقات الإدارة الحالية، والكذب بشأن قدرة بايدن العقلية على أداء مهام الرئيس".ودعا فانس الناخبين إلى عدم منح هاريس فرصة للوصول إلى البيت الأبيض، محذراً من استمرار الديمقراطيين في دعم ترشيحها.وقال: "علينا أن نطرد كامالا هاريس من المكتب البيضاوي، لا تمنحوها فرصة للهروب من سجل بايدن الذي تشارك فيه هي أيضا".ووصف فانس هاريس بأنها "أكثر تطرفا من بايدن"، منتقدا بشكل خاص تعاملها مع قضية الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزعم أنها تسعى إلى "إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية تماماً"، مضيفا: "أزمة الحدود هي أزمة كامالا هاريس، ودعونا لا نتوقف أبداً عن تذكيرها بهذه الحقيقة".وأظهرت بيانات وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حصلت على أصوات 2471 مندوبا، وهو عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.ويحتاج الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي الحصول على 1976 صوتا.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، معربا عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20240722/مسؤول-أمريكي-سابق-لا-أستبعد-محاولات-جديدة-لاغتيال-ترامب-1091034166.html
https://sarabic.ae/20240723/هاريس-تحصل-على-عدد-كاف-من-أصوات-المندوبين-الديمقراطيين-لانتزاع-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-1091039651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091010758_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_48ec81bb7912f5b166cc660b74360f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب

نائب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس أسوأ من بايدن بمليون مرة

07:07 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / Saul Loebخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
تابعنا عبر
وجه السيناتور الأمريكي جيمس فانس، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، هجوما لاذعا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ"المنسحب" بعد قراره الخروج من السباق الرئاسي.
وقال فانس أمام حشد من المؤيدين في فعالية انتخابية بجامعة رادفورد بولاية فيرجينيا: "سيتذكر التاريخ بايدن، ليس فقط كـ"منسحب"، بل كواحد من أسوأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
مسؤول أمريكي سابق: لا أستبعد محاولات جديدة لاغتيال ترامب
أمس, 17:20 GMT
كما وجه فانس، انتقاداته لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وقال "إنها أسوأ بمليون مرة من بايدن، واتهمها بالمشاركة في كل إخفاقات الإدارة الحالية، والكذب بشأن قدرة بايدن العقلية على أداء مهام الرئيس".
ودعا فانس الناخبين إلى عدم منح هاريس فرصة للوصول إلى البيت الأبيض، محذراً من استمرار الديمقراطيين في دعم ترشيحها.
وقال: "علينا أن نطرد كامالا هاريس من المكتب البيضاوي، لا تمنحوها فرصة للهروب من سجل بايدن الذي تشارك فيه هي أيضا".
ووصف فانس هاريس بأنها "أكثر تطرفا من بايدن"، منتقدا بشكل خاص تعاملها مع قضية الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزعم أنها تسعى إلى "إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية تماماً"، مضيفا: "أزمة الحدود هي أزمة كامالا هاريس، ودعونا لا نتوقف أبداً عن تذكيرها بهذه الحقيقة".
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
هاريس تحصل على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين للترشح للانتخابات الرئاسية
03:39 GMT
وأظهرت بيانات وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حصلت على أصوات 2471 مندوبا، وهو عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
ويحتاج الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي الحصول على 1976 صوتا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، معربا عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكريةأمس, 05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала