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https://sarabic.ae/20240724/أونروا-لا-مكان-آمن-في-غزة-والناس-محاصرون-داخل-مناطق-صغيرة-ومكتظة-1091078887.html
"أونروا": لا مكان آمن في غزة والناس محاصرون داخل مناطق صغيرة ومكتظة
"أونروا": لا مكان آمن في غزة والناس محاصرون داخل مناطق صغيرة ومكتظة
سبوتنيك عربي
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن سكان قطاع غزة منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T08:00+0000
2024-07-24T08:00+0000
غزة
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وأوضحت "الأونروا"، أنه لا مكان آمن بغزة وأوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة، مؤكدة أن المدنيين هناك محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الاثنين الماضي، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وخلال استقباله مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، طالب عباس بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل سياسي، وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240723/نتنياهو-يخطط-لإنشاء-مجلس-جديد-لإدارة-للحرب-على-غزة-يضم-بن-غفير-1091071911.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم

"أونروا": لا مكان آمن في غزة والناس محاصرون داخل مناطق صغيرة ومكتظة

08:00 GMT 24.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن سكان قطاع غزة منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش.
وأوضحت "الأونروا"، أنه لا مكان آمن بغزة وأوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة، مؤكدة أن المدنيين هناك محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الاثنين الماضي، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة للحرب على غزة يضم بن غفير
أمس, 18:51 GMT
وخلال استقباله مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، طالب عباس بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل سياسي، وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تخوض حربا وجودية09:18 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
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