https://sarabic.ae/20240724/أونروا-لا-مكان-آمن-في-غزة-والناس-محاصرون-داخل-مناطق-صغيرة-ومكتظة-1091078887.html

"أونروا": لا مكان آمن في غزة والناس محاصرون داخل مناطق صغيرة ومكتظة

"أونروا": لا مكان آمن في غزة والناس محاصرون داخل مناطق صغيرة ومكتظة

سبوتنيك عربي

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن سكان قطاع غزة منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش. 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T08:00+0000

2024-07-24T08:00+0000

2024-07-24T08:00+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

منظمة الأونروا

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/02/1090383309_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_790a7610aa87c8bf5cd604e2c9534f40.jpg

وأوضحت "الأونروا"، أنه لا مكان آمن بغزة وأوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة، مؤكدة أن المدنيين هناك محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الاثنين الماضي، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وخلال استقباله مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، طالب عباس بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل سياسي، وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240723/نتنياهو-يخطط-لإنشاء-مجلس-جديد-لإدارة-للحرب-على-غزة-يضم-بن-غفير-1091071911.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم