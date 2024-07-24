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https://sarabic.ae/20240724/اقتراب-موعد-بدء-عمل-الوحدة-الأولى-من-محطة-أكويو-التركية-للطاقة-النووية--1091093706.html
اقتراب موعد بدء عمل الوحدة الأولى من محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
اقتراب موعد بدء عمل الوحدة الأولى من محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أفادت مؤسسة "روساتوم" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن تركيب أنظمة المراقبة والتحكم لمحطة المفاعل قد بدأ في وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة "أكويو" للطاقة النووية التركية،... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T14:17+0000
2024-07-24T14:17+0000
الطاقة النووية
روسيا
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وأوضح المدير الفني لقسم أنظمة التحكم الآلي في العمليات بشركة "روساتوم" ديمتري ديماشوف، أن "نظام المراقبة ومراقبة تركيب المفاعل يعد أهم مجموعة من الوسائل التقنية التي تتلقى وتعالج المعلومات من أجهزة الاستشعار الموجودة، بما في ذلك تلك التي في قلب المفاعل، والتي يحولها إلى كم من البيانات التي تتم معالجتها عن طريق مستوى أعلى من الأتمتة، والتي ستوفر لمشغلي المحطة النووية جميع المؤشرات اللازمة لسلامة تشغيل وحدة الطاقة".وأصبح بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" أكبر مشروع روسي تركي مشترك، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع بمفاعلات "في في إي آر-1200" الروسية المتقدمة بقدرة 1200 ميغاوات، ستعمل كل محطة على توليد نحو 35 مليار كيلو واط/ ساعة سنويًا، وتغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، أن أعمال التشغيل الواسعة النطاق تجري حاليًا بنشاط في وحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20240703/مدير-منظمة-البناء-والإنتاج-لدى-أكويو-النووية-التركية-اكتسبنا-خبرة-كبيرة-خلال-بناء-المحطة-1090413661.html
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الطاقة النووية, روسيا
الطاقة النووية, روسيا

اقتراب موعد بدء عمل الوحدة الأولى من محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية

14:17 GMT 24.07.2024
© Sputnikمحطة أكويو التركية للطاقة النووية
محطة أكويو التركية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت مؤسسة "روساتوم" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن تركيب أنظمة المراقبة والتحكم لمحطة المفاعل قد بدأ في وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة "أكويو" للطاقة النووية التركية، والتي يتم بناؤها بمشاركة روسية.

وجاء في بيان المؤسسة الروسية: "قد تم بالفعل تركيب أول 11 قطعة من المعدات في مبنى المفاعل، والمرحلة التالية هي تركيب الحامل العمودي اللازم لبدء العمل قبل بدء تشغيل وحدة الطاقة، ومن ثم المعدات الخاصة بالجزء التنفيذي لنظام التحكم والحماية للمفاعل".

وأوضح المدير الفني لقسم أنظمة التحكم الآلي في العمليات بشركة "روساتوم" ديمتري ديماشوف، أن "نظام المراقبة ومراقبة تركيب المفاعل يعد أهم مجموعة من الوسائل التقنية التي تتلقى وتعالج المعلومات من أجهزة الاستشعار الموجودة، بما في ذلك تلك التي في قلب المفاعل، والتي يحولها إلى كم من البيانات التي تتم معالجتها عن طريق مستوى أعلى من الأتمتة، والتي ستوفر لمشغلي المحطة النووية جميع المؤشرات اللازمة لسلامة تشغيل وحدة الطاقة".
محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مدير منظمة البناء والإنتاج لدى "أكويو" النووية التركية: اكتسبنا خبرة كبيرة خلال بناء المحطة
3 يوليو, 12:00 GMT
وأصبح بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" أكبر مشروع روسي تركي مشترك، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع بمفاعلات "في في إي آر-1200" الروسية المتقدمة بقدرة 1200 ميغاوات، ستعمل كل محطة على توليد نحو 35 مليار كيلو واط/ ساعة سنويًا، وتغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، أن أعمال التشغيل الواسعة النطاق تجري حاليًا بنشاط في وحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.
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