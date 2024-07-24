"الحركة الشعبية" لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة في معالجة الأزمة السودانية وتعرقل التقارب مع روسيا

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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
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60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
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https://sarabic.ae/20240724/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-أمريكا-غير-جادة-في-معالجة-الأزمة-السودانية-وتعرقل-التقارب-مع-روسيا-1091103144.html
"الحركة الشعبية" لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة في معالجة الأزمة السودانية وتعرقل التقارب مع روسيا
"الحركة الشعبية" لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة في معالجة الأزمة السودانية وتعرقل التقارب مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه "حتى اللحظة لا أعتقد أن أمريكا جادة لمعالجة الأزمة السودانية، هي تعمل فقط لعرقلة التقارب... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T17:03+0000
2024-07-24T17:03+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: " أمريكا لم تتوسط اليوم، بل كانت وسيطة بين طرفي القتال منذ نشوب الحرب، فلم تلق بثقلها لمعالجة الأزمة ولم تضغط لتنفيذ إعلان جدة فهي تركت اتفاقا مكتوبا وعليه توقيع طرفي القتال، وتأتي لتعلن عن مبادرة جديدة".وتابع: "للأسف الدول الكبيرة لا تهتم بأزمات الشعوب، فهي تركز على مصالحها فقط، وإذا تقاطعت مصالحها مع أزمات الشعوب فهي تتغاضى عن مصالح الشعوب وتعمل لمصالحها".وأضاف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: "من يبحث عن السلام والاستقرار عليه التحرك في كل الاتجاهات والعمل مع كل المبادرات الجادة، لكن أي مبادرة تطغى عليها المصالح الذاتية ومعايير الأمن القومي للوسيط ليست ذات جدوى".وأشار مصطفى إلى أن "أمريكا حتى الآن تعمل باستراتيجية الفوضى الخلاقة، التي كتبها المفكر الاستراتيجي مايكل لدن، ولن تهتم كثيرٱ بتطاول أمد الأزمة السودانية، لكنها فقط تعمل لعرقلة التقارب السوداني- الروسي ووقتما انجر السودان إلى شباكها وفقد ثقة روسيا حتما، ستعود إلى التباطؤ والتلكؤ ولن تمض قدما في البحث عن خيارات الحل، كما أننا يجب أن لا ننسى الانتخابات الأمريكية ومحاولات الإدارة الحالية لاستمالة بعض الناخبين بمثل هذه المبادرات والمناورات وقد تنشغل بالانتخابات وتنسى المبادرة".وشدد مصطفى على أن "المبادرة مهمة ومطلوبة لكن لابد أن تتوفر الجدية والإرادة الدولية والإقليمية بعيدا عن تقاطعات المصالح، فالأمن القومي لأي دولة يتحقق بالسلام والاستقرار في جميع الدول".يشار إلى أن المفاوضات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، ستشمل مشاركة المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة كمراقبين.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240723/قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يرحب-بمحادثات-وقف-إطلاق-النار-بوساطة-أمريكية-1091075167.html
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حصري, أخبار السودان اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة
حصري, أخبار السودان اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة

"الحركة الشعبية" لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة في معالجة الأزمة السودانية وتعرقل التقارب مع روسيا

17:03 GMT 24.07.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه "حتى اللحظة لا أعتقد أن أمريكا جادة لمعالجة الأزمة السودانية، هي تعمل فقط لعرقلة التقارب السوداني- الروسي".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: " أمريكا لم تتوسط اليوم، بل كانت وسيطة بين طرفي القتال منذ نشوب الحرب، فلم تلق بثقلها لمعالجة الأزمة ولم تضغط لتنفيذ إعلان جدة فهي تركت اتفاقا مكتوبا وعليه توقيع طرفي القتال، وتأتي لتعلن عن مبادرة جديدة".
وتابع: "للأسف الدول الكبيرة لا تهتم بأزمات الشعوب، فهي تركز على مصالحها فقط، وإذا تقاطعت مصالحها مع أزمات الشعوب فهي تتغاضى عن مصالح الشعوب وتعمل لمصالحها".
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
قائد قوات الدعم السريع في السودان يرحب بمحادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية
أمس, 22:48 GMT
وأضاف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: "من يبحث عن السلام والاستقرار عليه التحرك في كل الاتجاهات والعمل مع كل المبادرات الجادة، لكن أي مبادرة تطغى عليها المصالح الذاتية ومعايير الأمن القومي للوسيط ليست ذات جدوى".
وأشار مصطفى إلى أن "أمريكا حتى الآن تعمل باستراتيجية الفوضى الخلاقة، التي كتبها المفكر الاستراتيجي مايكل لدن، ولن تهتم كثيرٱ بتطاول أمد الأزمة السودانية، لكنها فقط تعمل لعرقلة التقارب السوداني- الروسي ووقتما انجر السودان إلى شباكها وفقد ثقة روسيا حتما، ستعود إلى التباطؤ والتلكؤ ولن تمض قدما في البحث عن خيارات الحل، كما أننا يجب أن لا ننسى الانتخابات الأمريكية ومحاولات الإدارة الحالية لاستمالة بعض الناخبين بمثل هذه المبادرات والمناورات وقد تنشغل بالانتخابات وتنسى المبادرة".
وشدد مصطفى على أن "المبادرة مهمة ومطلوبة لكن لابد أن تتوفر الجدية والإرادة الدولية والإقليمية بعيدا عن تقاطعات المصالح، فالأمن القومي لأي دولة يتحقق بالسلام والاستقرار في جميع الدول".
يشار إلى أن المفاوضات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، ستشمل مشاركة المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة كمراقبين.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
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