مصرع 18 شخصا في تحطم طائرة نيبال.. فيديو يرصد الكارثة
07:11 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 07:32 GMT 24.07.2024)
© AP Photoتحطم طائرة في نيبال خلال إقلاعها
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام محلية بتحطم طائرة على متنها 19 شخصا واشتعال النار فيها أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو عاصمة نيبال.
تحطمت الطائرة، اليوم الأربعاء، أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتماندو، بحسب وسائل إعلام محلية أفادت أن الطائرة تابعة لشركة طيران "ساوريا" النيبالية.
#WATCH | Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in Nepal's Kathmandu. Details awaited pic.twitter.com/tWwPOFE1qI— ANI (@ANI) July 24, 2024
وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وتم انتشال 18 جثة من الضحايا، فيما تم إنقاذ قائد الطائرة ونقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.
A video captured moments before the plane crash at Kathmandu, Nepal today. The sight is both haunting and heartbreaking, a stark reminder of the fragility of life.— Prerna Bhardwaj (@prernabhardwaj_) July 24, 2024
Thoughts and prayers with the families and friends of those affected. pic.twitter.com/ouO8uvwrd6
ورصد مقطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تحطم الطائرة، حيث فقدت اتزانها وارتطمت بالأرض بعد إقلاعها مباشرة.
وأفادت السفارة الروسية في نيبال أنه لم يكن هناك أجانب على متن الطائرة.