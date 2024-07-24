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مصرع 18 شخصا في تحطم طائرة نيبال.. فيديو يرصد الكارثة
مصرع 18 شخصا في تحطم طائرة نيبال.. فيديو يرصد الكارثة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية بتحطم طائرة على متنها 19 شخصا واشتعال النار فيها أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو عاصمة نيبال. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
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تحطمت الطائرة، اليوم الأربعاء، أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتماندو، بحسب وسائل إعلام محلية أفادت أن الطائرة تابعة لشركة طيران "ساوريا" النيبالية.وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وتم انتشال 18 جثة من الضحايا، فيما تم إنقاذ قائد الطائرة ونقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.ورصد مقطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تحطم الطائرة، حيث فقدت اتزانها وارتطمت بالأرض بعد إقلاعها مباشرة.وأفادت السفارة الروسية في نيبال أنه لم يكن هناك أجانب على متن الطائرة.
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مصرع 18 شخصا في تحطم طائرة نيبال.. فيديو يرصد الكارثة

07:11 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 07:32 GMT 24.07.2024)
© AP Photoتحطم طائرة في نيبال خلال إقلاعها
تحطم طائرة في نيبال خلال إقلاعها - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام محلية بتحطم طائرة على متنها 19 شخصا واشتعال النار فيها أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو عاصمة نيبال.
تحطمت الطائرة، اليوم الأربعاء، أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتماندو، بحسب وسائل إعلام محلية أفادت أن الطائرة تابعة لشركة طيران "ساوريا" النيبالية.
وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وتم انتشال 18 جثة من الضحايا، فيما تم إنقاذ قائد الطائرة ونقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.
ورصد مقطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تحطم الطائرة، حيث فقدت اتزانها وارتطمت بالأرض بعد إقلاعها مباشرة.
وأفادت السفارة الروسية في نيبال أنه لم يكن هناك أجانب على متن الطائرة.
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