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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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بوتين: محاولة ترهيب وتفريق المجتمع الروسي ستواجه بعقاب لا مفر منه
بوتين: محاولة ترهيب وتفريق المجتمع الروسي ستواجه بعقاب لا مفر منه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولة ترهيب وتفريق المجتمع الروسي لن تنجح، وأن الذين يحاولون استغلال المشاعر الدينية أو الوطنية سيواجهون عقابًا لا مفر... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T21:31+0000
2024-07-24T21:46+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين في رسالة فيديو بمناسبة يوم موظف الهيئات التحقيقية: "أؤكد أن الذين يحاولون ترهيب الناس وتفريق مجتمعنا، واستغلال المشاعر الدينية أو الوطنية، لن ينجحوا أبدًا. سيواجهون عقابًا لا مفر منه وعادلاً".كما أكد الرئيس الروسي أن سيادة القانون والنظام الدستوري هما أساس التنمية السيادية لروسيا كدولة قانونية وأحد أهم ضمانات الأمن الوطني، ويجب على المحققين الروس دائمًا تذكر ذلك أثناء عملهم على استعادة الحقيقة والعدالة.وأضاف بوتين في الرسالة: "يجب دائمًا تذكر أنكم، من خلال كشف المخالفين للقانون، تستعيدون الحقيقة والعدالة، وتعززون سيادة القانون والنظام الدستوري. وهذا هو أساس التنمية السيادية لروسيا كدولة قانونية قوية، وأحد أهم ضمانات الأمن الوطني".ويُحتفل بيوم موظف الهيئات التحقيقية في روسيا سنويًا في 25 يوليو. وتم تأسيس هذا العيد بقرار من حكومة روسيا الاتحادية في 27 أغسطس 2013.
https://sarabic.ae/20240717/بوتين-يدعو-إلى-توسيع-استخدم-الروبل-الرقمي-1090884694.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: محاولة ترهيب وتفريق المجتمع الروسي ستواجه بعقاب لا مفر منه

21:31 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 21:46 GMT 24.07.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولة ترهيب وتفريق المجتمع الروسي لن تنجح، وأن الذين يحاولون استغلال المشاعر الدينية أو الوطنية سيواجهون عقابًا لا مفر منه.
وقال بوتين في رسالة فيديو بمناسبة يوم موظف الهيئات التحقيقية: "أؤكد أن الذين يحاولون ترهيب الناس وتفريق مجتمعنا، واستغلال المشاعر الدينية أو الوطنية، لن ينجحوا أبدًا. سيواجهون عقابًا لا مفر منه وعادلاً".
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كما أكد الرئيس الروسي أن سيادة القانون والنظام الدستوري هما أساس التنمية السيادية لروسيا كدولة قانونية وأحد أهم ضمانات الأمن الوطني، ويجب على المحققين الروس دائمًا تذكر ذلك أثناء عملهم على استعادة الحقيقة والعدالة.
وأضاف بوتين في الرسالة: "يجب دائمًا تذكر أنكم، من خلال كشف المخالفين للقانون، تستعيدون الحقيقة والعدالة، وتعززون سيادة القانون والنظام الدستوري. وهذا هو أساس التنمية السيادية لروسيا كدولة قانونية قوية، وأحد أهم ضمانات الأمن الوطني".
ويُحتفل بيوم موظف الهيئات التحقيقية في روسيا سنويًا في 25 يوليو. وتم تأسيس هذا العيد بقرار من حكومة روسيا الاتحادية في 27 أغسطس 2013.
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