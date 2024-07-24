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ترامب: كامالا هاريس أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة
ترامب: كامالا هاريس أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تعد أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
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ترامب
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية: "كامالا هاريس يسارية متطرفة وستدمر بلادنا إذا وصلت للبيت الأبيض فهي مسؤولة عن جميع الكوارث التي تسببت بها إدارة بايدن خلال السنوات الماضية".وأضاف أن "هاريس نسخة عن بايدن وهي أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الحالي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.ورد على ذلك منافسه عن الحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح بالعودة إلى مقعد الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سوف تُعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي الحالي [هاريس] مقارنة ببايدن".
https://sarabic.ae/20240723/نائب-ترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-هاريس-أسوأ-من-بايدن-بمليون-مرة-1091042598.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, نظام الولاية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, نظام الولاية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: كامالا هاريس أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة

22:48 GMT 24.07.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSON
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تعد أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية: "كامالا هاريس يسارية متطرفة وستدمر بلادنا إذا وصلت للبيت الأبيض فهي مسؤولة عن جميع الكوارث التي تسببت بها إدارة بايدن خلال السنوات الماضية".
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
نائب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس أسوأ من بايدن بمليون مرة
أمس, 07:07 GMT
وأضاف أن "هاريس نسخة عن بايدن وهي أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الحالي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
ورد على ذلك منافسه عن الحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح بالعودة إلى مقعد الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سوف تُعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي الحالي [هاريس] مقارنة ببايدن".
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