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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/خبير-عسكري-أمريكي-كييف-لا-يمكنها-تجنب-الهزيمة-في-الصراع-الأوكراني-1091103602.html
خبير عسكري أمريكي: كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني
خبير عسكري أمريكي: كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T17:21+0000
2024-07-24T17:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "الأمريكيين غير مهتمين بدعم أوكرانيا، ولن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على ذلك بأي شكل من الأشكال".وتابع: "الحرب انتهت، وأعتقد أنهم (الحكومة الأوكرانية) يدركون أن الأمريكيين سئموا من دعم الصراع في أوكرانيا".وأشار جونسون إلى أن "الغرب ليس لديه القدرة على تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية، وأنظمة الأسلحة الموعودة سوف تصل، لكن هذا لا يهم، لأن استخدامها يحتاج إلى المزيد من القوات المدربة والخبرة وأوكرانيا لا تملكهم، فالوقت ينفد".وفي أوائل يوليو/ تموز الجاري، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم الآن إطالة أمدها عمدا من قبلهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240724/الكرملين-عملية-السلام-هي-الخيار-المفضل-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1091100192.html
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روسيا

خبير عسكري أمريكي: كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني

17:21 GMT 24.07.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو المساعدة من الغرب.
وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "الأمريكيين غير مهتمين بدعم أوكرانيا، ولن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على ذلك بأي شكل من الأشكال".
وتابع: "الحرب انتهت، وأعتقد أنهم (الحكومة الأوكرانية) يدركون أن الأمريكيين سئموا من دعم الصراع في أوكرانيا".

ووفقا لجونسون، فقد تم استنفاد احتياطيات الأسلحة لدى الغرب والموارد البشرية لأوكرانيا نفسها.

وأشار جونسون إلى أن "الغرب ليس لديه القدرة على تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية، وأنظمة الأسلحة الموعودة سوف تصل، لكن هذا لا يهم، لأن استخدامها يحتاج إلى المزيد من القوات المدربة والخبرة وأوكرانيا لا تملكهم، فالوقت ينفد".
وفي أوائل يوليو/ تموز الجاري، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم الآن إطالة أمدها عمدا من قبلهم.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: عملية السلام هي الخيار المفضل لحل الصراع في أوكرانيا
16:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي 13:25 GMT
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