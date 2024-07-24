https://sarabic.ae/20240724/خبير-عسكري-أمريكي-كييف-لا-يمكنها-تجنب-الهزيمة-في-الصراع-الأوكراني-1091103602.html

خبير عسكري أمريكي: كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني

خبير عسكري أمريكي: كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن كييف لا يمكنها تجنب الهزيمة في الصراع الأوكراني، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T17:21+0000

2024-07-24T17:21+0000

2024-07-24T17:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "الأمريكيين غير مهتمين بدعم أوكرانيا، ولن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على ذلك بأي شكل من الأشكال".وتابع: "الحرب انتهت، وأعتقد أنهم (الحكومة الأوكرانية) يدركون أن الأمريكيين سئموا من دعم الصراع في أوكرانيا".وأشار جونسون إلى أن "الغرب ليس لديه القدرة على تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية، وأنظمة الأسلحة الموعودة سوف تصل، لكن هذا لا يهم، لأن استخدامها يحتاج إلى المزيد من القوات المدربة والخبرة وأوكرانيا لا تملكهم، فالوقت ينفد".وفي أوائل يوليو/ تموز الجاري، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم الآن إطالة أمدها عمدا من قبلهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240724/الكرملين-عملية-السلام-هي-الخيار-المفضل-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1091100192.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا