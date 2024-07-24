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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/الكرملين-عملية-السلام-هي-الخيار-المفضل-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1091100192.html
الكرملين: عملية السلام هي الخيار المفضل لحل الصراع في أوكرانيا
الكرملين: عملية السلام هي الخيار المفضل لحل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات لحل النزاع الأوكراني. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T16:08+0000
2024-07-24T16:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية، خلال مهرجان "الإعلام الجديد": "روسيا لم تتخل أبدا عن عملية السلام، ونحن مستعدون لذلك".وأضاف أن فلاديمير زيلينسكي، فقد شرعيته بشكل واضح.وفي الوقت نفسه، بحسب قوله، لا يعرف الكرملين ما وراء تصريحات كوليبا (دميتري، وزير الخارجية الأوكراني) ويأمل في الحصول على توضيحات في المستقبل القريب.وأكد بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".
https://sarabic.ae/20240724/صاروخ-إسكندر-يدمر-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-والتحكم-يحتوي-أكثر-من-300-مسيرة-فيديو-1091086213.html
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روسيا

الكرملين: عملية السلام هي الخيار المفضل لحل الصراع في أوكرانيا

16:08 GMT 24.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات لحل النزاع الأوكراني.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية، خلال مهرجان "الإعلام الجديد": "روسيا لم تتخل أبدا عن عملية السلام، ونحن مستعدون لذلك".
وأضاف أن فلاديمير زيلينسكي، فقد شرعيته بشكل واضح.

وأكد بيسكوف أن عملية السلام هي الخيار المفضل لحل الصراع في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، بحسب قوله، لا يعرف الكرملين ما وراء تصريحات كوليبا (دميتري، وزير الخارجية الأوكراني) ويأمل في الحصول على توضيحات في المستقبل القريب.

وصرح بيسكوف، في اجتماع مع المشاركين في مهرجان "الإعلام الجديد"، بالقول: "قال رئيسنا أكثر من مرة إن فلاديمير زيلينسكي، فقد شرعيته بشكل واضح".

وأكد بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض.
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".
وتابع بيسكوف: "نعلم أن الرسالة الواردة من بكين (التي قال فيها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن بلاده مستعدة لبدء المفاوضات) خلال اجتماعه مع (وزير الخارجية الصيني) السيد وانغ يي تتوافق مع موقفنا".
ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.
قال كوليبا بحسب ما نقلت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "الجانب الأوكراني مستعد لإجراء حوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، بالطبع، يجب أن تكون المفاوضات عقلانية ولها أهمية عملية، تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم".
من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".
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