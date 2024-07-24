https://sarabic.ae/20240724/عدم-السماح-للرئيس-الإسرائيلي-في-مطار-باريس-بالنزول-من-الطائرة-بسبب-الخوف-من-حادث-أمني-1091096722.html

عدم السماح للرئيس الإسرائيلي في مطار باريس بالنزول من الطائرة بسبب الخوف من "حادث أمني"

عدم السماح للرئيس الإسرائيلي في مطار باريس بالنزول من الطائرة بسبب الخوف من "حادث أمني"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لم يسمح للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بالنزول من الطائرة التي هبطت في باريس، بسبب حادث أمني. 24.07.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس هرتزوغ، والوفد المرافق له قد وصلوا إلى باريس، اليوم الأربعاء، للمشاركة في بعض فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي ستُفتتح يوم الجمعة المقبل.وأوضحت القناة أنه بسبب الخوف من وقوع حادث أمني، لم يسمح للرئيس الإسرائيلي والوفد بالنزول من الطائرة لفترة زمنية، وفي وقت لاحق، تمت إزالة القلق الأمني، حيث تم الإعلان عن العودة إلى الحياة الطبيعية.وستفتتح العاصمة الفرنسية باريس الأولمبياد، مساء الجمعة المقبلة.

https://sarabic.ae/20240117/باحثة-دولية-الأنظار-تتركز-على-كيفية-التعاطي-مع-الرياضيين-الإسرائيليين-المشاركين-في-الأولمبياد-1085099234.html

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