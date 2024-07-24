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عدم السماح للرئيس الإسرائيلي في مطار باريس بالنزول من الطائرة بسبب الخوف من "حادث أمني"
عدم السماح للرئيس الإسرائيلي في مطار باريس بالنزول من الطائرة بسبب الخوف من "حادث أمني"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لم يسمح للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بالنزول من الطائرة التي هبطت في باريس، بسبب حادث أمني. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس هرتزوغ، والوفد المرافق له قد وصلوا إلى باريس، اليوم الأربعاء، للمشاركة في بعض فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي ستُفتتح يوم الجمعة المقبل.وأوضحت القناة أنه بسبب الخوف من وقوع حادث أمني، لم يسمح للرئيس الإسرائيلي والوفد بالنزول من الطائرة لفترة زمنية، وفي وقت لاحق، تمت إزالة القلق الأمني، حيث تم الإعلان عن العودة إلى الحياة الطبيعية.وستفتتح العاصمة الفرنسية باريس الأولمبياد، مساء الجمعة المقبلة.
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أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار

عدم السماح للرئيس الإسرائيلي في مطار باريس بالنزول من الطائرة بسبب الخوف من "حادث أمني"

15:08 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 15:11 GMT 24.07.2024)
© AFP 2023 / JOHN THYSالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لم يسمح للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بالنزول من الطائرة التي هبطت في باريس، بسبب حادث أمني.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس هرتزوغ، والوفد المرافق له قد وصلوا إلى باريس، اليوم الأربعاء، للمشاركة في بعض فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي ستُفتتح يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت القناة أنه بسبب الخوف من وقوع حادث أمني، لم يسمح للرئيس الإسرائيلي والوفد بالنزول من الطائرة لفترة زمنية، وفي وقت لاحق، تمت إزالة القلق الأمني، حيث تم الإعلان عن العودة إلى الحياة الطبيعية.
المنتخب الروسي يدخل حفل افتتاح الأولمبياد 2022 تحت علم اللجنة الأولمبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
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17 يناير, 12:14 GMT
وستفتتح العاصمة الفرنسية باريس الأولمبياد، مساء الجمعة المقبلة.
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