مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف سبب سعي كوليبا للحوار مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-سعي-كوليبا-للحوار-مع-روسيا--1091106557.html
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف سبب سعي كوليبا للحوار مع روسيا
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف سبب سعي كوليبا للحوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب،... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T20:21+0000
2024-07-24T20:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab33f71c15c757a8ca32b9e7fca49100.jpg
وكتب ماكغريغور عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد محادثة هاتفية واحدة مع ترامب، أشار كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين إلى استعداده لاستئناف المفاوضات مع روسيا، وخلال اجتماع مع نظيره الصيني، قال وزير الخارجية ديمتري كوليبا، إن كييف مستعدة للتفاعل مع موسكو".وفي وقت سابق، قال كوليبا، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "كييف مستعدة للتفاوض مع موسكو"، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ.وذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات لحل النزاع الأوكراني.وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية، خلال مهرجان "الإعلام الجديد": "روسيا لم تتخل أبدا عن عملية السلام، ونحن مستعدون لذلك".وفي الوقت نفسه، بحسب قوله، لا يعرف الكرملين ما وراء تصريحات كوليبا (دميتري، وزير الخارجية الأوكراني) ويأمل في الحصول على توضيحات في المستقبل القريب.وصرح بيسكوف، في اجتماع مع المشاركين في مهرجان "الإعلام الجديد"، بالقول: "قال رئيسنا أكثر من مرة إن فلاديمير زيلينسكي، فقد شرعيته بشكل واضح".وأكد بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض.
https://sarabic.ae/20240724/الكرملين-عملية-السلام-هي-الخيار-المفضل-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1091100192.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_120d33d04afdda82e559f81e1c77420e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف سبب سعي كوليبا للحوار مع روسيا

20:21 GMT 24.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
صرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، دفعت وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، إلى الحديث عن إمكانية الحوار مع روسيا.
وكتب ماكغريغور عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد محادثة هاتفية واحدة مع ترامب، أشار كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين إلى استعداده لاستئناف المفاوضات مع روسيا، وخلال اجتماع مع نظيره الصيني، قال وزير الخارجية ديمتري كوليبا، إن كييف مستعدة للتفاعل مع موسكو".
وفي وقت سابق، قال كوليبا، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "كييف مستعدة للتفاوض مع موسكو"، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ.
وفي الوقت نفسه، فرضت أوكرانيا في السابق حظراً على المفاوضات على المستوى التشريعي وتجاهلت تصريحات روسيا بشأن استعدادها للدخول في حوار.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات لحل النزاع الأوكراني.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: عملية السلام هي الخيار المفضل لحل الصراع في أوكرانيا
16:08 GMT
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية، خلال مهرجان "الإعلام الجديد": "روسيا لم تتخل أبدا عن عملية السلام، ونحن مستعدون لذلك".
وأكد بيسكوف أن عملية السلام هي الخيار المفضل لحل الصراع في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، بحسب قوله، لا يعرف الكرملين ما وراء تصريحات كوليبا (دميتري، وزير الخارجية الأوكراني) ويأمل في الحصول على توضيحات في المستقبل القريب.
وصرح بيسكوف، في اجتماع مع المشاركين في مهرجان "الإعلام الجديد"، بالقول: "قال رئيسنا أكثر من مرة إن فلاديمير زيلينسكي، فقد شرعيته بشكل واضح".
وأكد بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي21:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала