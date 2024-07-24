https://sarabic.ae/20240724/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-سعي-كوليبا-للحوار-مع-روسيا--1091106557.html

مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف سبب سعي كوليبا للحوار مع روسيا

مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف سبب سعي كوليبا للحوار مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب،... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T20:21+0000

2024-07-24T20:21+0000

2024-07-24T20:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب ماكغريغور عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد محادثة هاتفية واحدة مع ترامب، أشار كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين إلى استعداده لاستئناف المفاوضات مع روسيا، وخلال اجتماع مع نظيره الصيني، قال وزير الخارجية ديمتري كوليبا، إن كييف مستعدة للتفاعل مع موسكو".وفي وقت سابق، قال كوليبا، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "كييف مستعدة للتفاوض مع موسكو"، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ.وذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات لحل النزاع الأوكراني.وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات سلمية لحل الأزمة الأوكرانية، خلال مهرجان "الإعلام الجديد": "روسيا لم تتخل أبدا عن عملية السلام، ونحن مستعدون لذلك".وفي الوقت نفسه، بحسب قوله، لا يعرف الكرملين ما وراء تصريحات كوليبا (دميتري، وزير الخارجية الأوكراني) ويأمل في الحصول على توضيحات في المستقبل القريب.وصرح بيسكوف، في اجتماع مع المشاركين في مهرجان "الإعلام الجديد"، بالقول: "قال رئيسنا أكثر من مرة إن فلاديمير زيلينسكي، فقد شرعيته بشكل واضح".وأكد بيسكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض.

https://sarabic.ae/20240724/الكرملين-عملية-السلام-هي-الخيار-المفضل-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1091100192.html

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