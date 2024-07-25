https://sarabic.ae/20240725/الخارجية-الروسية-الأفارقة-يغيرون-موقفهم-تجاه-تطوير-العلاقات-مع-الغرب-1091123146.html
الخارجية الروسية: الأفارقة يغيرون موقفهم تجاه تطوير العلاقات مع الغرب
الخارجية الروسية: الأفارقة يغيرون موقفهم تجاه تطوير العلاقات مع الغرب
سبوتنيك عربي
أفاد السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أوزيروف، اليوم الخميس، بأن مزاج الدول الأفريقية لبناء علاقات ليس... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T13:08+0000
2024-07-25T13:08+0000
2024-07-25T13:08+0000
إفريقية
العلاقات الدولية
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وقال أوزيروف خلال جلسة استراتيجية حول الدعم التشريعي للتعاون الاقتصادي لروسيا مع الدول الأفريقية في قطاع الطاقة: العلاقات الروسية الأفريقية بدأت تتطور بشدة في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد إجراء قمة سان بطرسبورغ في أغسطس/ آب في العام الماضي، ولذلك تعد روسيا دول أفريقيا من الحلفاء والشركاء المفترضين، مع أن الصين والغرب يعتبران أفريقيا منطقة لتنفيذ نشاطهما المستقبلي المكثف إذ يصممان مشاريع كثيرة في أراضي القارة الأفريقية حاليا، ولذلك أحيان تتصادم مصالح هذه الأطراف الثلاثة هنالك.
https://sarabic.ae/20240706/الاتحاد-الأفريقي-أوقفوا-القتال-في-السودان-لإنهاء-معاناة-المدنيين-1090539346.html
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إفريقية, العلاقات الدولية
إفريقية, العلاقات الدولية
الخارجية الروسية: الأفارقة يغيرون موقفهم تجاه تطوير العلاقات مع الغرب
أفاد السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أوزيروف، اليوم الخميس، بأن مزاج الدول الأفريقية لبناء علاقات ليس فقط مع روسيا، وبل مع الغرب يتغير بشكل كبير.
وقال أوزيروف خلال جلسة استراتيجية حول الدعم التشريعي للتعاون الاقتصادي لروسيا مع الدول الأفريقية في قطاع الطاقة:
" مزاج الأفارقة يتغير بشكل كبير ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، وبل فيما يتعلق ببناء العلاقات الدولية بشكل عام مع الغرب... بدأت أفريقيا تتحدث بصوتها، وتتخلى عن اللغات "الإمبريالية"، مثل الإنجليزية والفرنسية، إذ بدأت عملية مهمة، وربما حتى تمت الاستهانة بها، للإحياء الوطني والحضاري للقارة الأفريقية".
العلاقات الروسية الأفريقية بدأت تتطور بشدة في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد إجراء قمة سان بطرسبورغ في أغسطس/ آب في العام الماضي، ولذلك تعد روسيا دول أفريقيا من الحلفاء والشركاء المفترضين، مع أن الصين والغرب يعتبران أفريقيا منطقة لتنفيذ نشاطهما المستقبلي المكثف إذ يصممان مشاريع كثيرة في أراضي القارة الأفريقية حاليا، ولذلك أحيان تتصادم مصالح هذه الأطراف الثلاثة هنالك.