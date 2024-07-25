الصين: الناتو هو "زارع الحرب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240725/الصين-الناتو-هو-زارع-الحرب-1091117001.html
الصين: الناتو هو "زارع الحرب"
الصين: الناتو هو "زارع الحرب"
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو غانغ، اليوم الخميس، بأن "الناتو هو "زارع الحرب"، لأن الحلف جلب نيران الحرب والكوارث إلى مناطق وشعوب من... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T10:16+0000
2024-07-25T10:16+0000
الناتو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c2b630fe80a33aec7d828a22086018f2.png
وانعقدت قمة الذكرى السنوية لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز، تكريما للذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع اتفاقية حلف شمال الأطلسي في عام 1949. وتضمن جدول أعمال القمة ثلاثة مواضيع أساسية وهي تعزيز دور الكتلة في تنسيق وتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين.وأضاف أن "التاريخ أثبت أن خلق التفرقة والمواجهة أمر غير شعبي، وأن التوسع العسكري هو الطريق إلى تدمير الذات".
https://sarabic.ae/20240725/قاذفات-استراتيجية-روسية-صينية-تنفذ-دورية-مشتركة-فوق-ألاسكا--1091112157.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9a5729b4485ff157ab9288cf45eceb32.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, الصين
الناتو, الصين

الصين: الناتو هو "زارع الحرب"

10:16 GMT 25.07.2024
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو غانغ، اليوم الخميس، بأن "الناتو هو "زارع الحرب"، لأن الحلف جلب نيران الحرب والكوارث إلى مناطق وشعوب من أوكرانيا إلى أفغانستان، ومن العراق إلى ليبيا".
وانعقدت قمة الذكرى السنوية لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز، تكريما للذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع اتفاقية حلف شمال الأطلسي في عام 1949. وتضمن جدول أعمال القمة ثلاثة مواضيع أساسية وهي تعزيز دور الكتلة في تنسيق وتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين.

وصرح تشانغ شياو غانغ: "في السنوات الأخيرة، يواصل حلف شمال الأطلسي توسيع نطاق تلاعباته إلى منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ويستهدف الصين ويحرض بعض البلدان في المنطقة على أن تحذو حذوه، إذ ينخرط في مواجهة بين الكتل وخلق الانقسامات بشكل مصطنع".

حاملات الصواريخ الروسية من طراز تو-95 إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
قاذفات استراتيجية روسية صينية تنفذ دورية مشتركة فوق ألاسكا... فيديو
07:53 GMT

وشدد على أن " الناتو هو "زارع الحرب"، الحلف يجلب نيران الحرب والكوارث إلى مناطق وشعوب من أوكرانيا إلى أفغانستان، ومن العراق إلى ليبيا".

وأضاف أن "التاريخ أثبت أن خلق التفرقة والمواجهة أمر غير شعبي، وأن التوسع العسكري هو الطريق إلى تدمير الذات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا للتصدي للطائرات الإسرائيلية06:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала