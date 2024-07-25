https://sarabic.ae/20240725/بايدن-سأركز-خلال-الأشهر-المقبلة-على-القيام-بمهمتي-كرئيس-للولايات-المتحدة-1091108782.html
بايدن: سأركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهمتي كرئيس للولايات المتحدة
بايدن: سأركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهمتي كرئيس للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه سيركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهمته كرئيس للولايات المتحدة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T01:52+0000
2024-07-25T01:52+0000
2024-07-25T01:53+0000
جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال كلمة له من المكتب البيضاوي بشأن انسحابه من السباق الرئاسي: "سأركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهمتي كرئيس للولايات المتحدة".وأضاف: "سأعمل على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وسأواصل العمل من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، وسنعيد رهائننا إلى بلادهم".وكان بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الحالي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20240724/ترامب-كامالا-هاريس-أسوأ-من-تولى-منصب-نائب-الرئيس-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1091107925.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن: سأركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهمتي كرئيس للولايات المتحدة
01:52 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 01:53 GMT 25.07.2024)
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه سيركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهمته كرئيس للولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بايدن خلال كلمة له من المكتب البيضاوي بشأن انسحابه من السباق الرئاسي: "سأركز خلال الأشهر المقبلة على القيام بمهمتي كرئيس للولايات المتحدة".
وأضاف: "سأعمل على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وسأواصل العمل من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، وسنعيد رهائننا إلى بلادهم".
وكان بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الحالي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة
عن الحزب الديمقراطي.