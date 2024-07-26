https://sarabic.ae/20240726/إسرائيل-لدينا-معلومات-بأن-إيران-تخطط-لاستهداف-بعثتنا-خلال-أولمبياد-باريس-1091144260.html
إسرائيل: لدينا معلومات بأن إيران تخطط لاستهداف بعثتنا خلال أولمبياد باريس
إسرائيل: لدينا معلومات بأن إيران تخطط لاستهداف بعثتنا خلال أولمبياد باريس
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية في فرنسا، تم التخطيط لها وتنفيذها بإلهام من... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T11:50+0000
2024-07-26T11:50+0000
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وأضاف كاتس عبر منصة "إكس": "كما حذرت نظيري الفرنسي ستيفان سيجورنيه هذا الأسبوع، بناء على معلومات لدى إسرائيل، فإن الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي وجميع المشاركين في الأولمبياد".وتابع: "يجب اتخاذ تدابير وقائية بشكل أكبر لإحباط مؤامرتهم". حسب تعبيره.وكانت شركة السكك الحديدية الفرنسية، قد أعلنت صباح اليوم، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.وأوضحت أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات".يشار إلى أن الرياضيين الإسرائيليين البالغ عددهم 88 فردا ويشاركون في أولمبياد باريس، يخضعون لحماية على مدار الساعة من قبل أجهزة الأمن الفرنسية، بالإضافة إلى عناصر "الشاباك"، حسبما أفادت تقارير إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240726/قبل-انطلاق-الأولمبياد-هجوم-كبير-يعطل-شبكة-السكك-الحديدية-في-فرنسا-فيديو-1091138222.html
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إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا
إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا
إسرائيل: لدينا معلومات بأن إيران تخطط لاستهداف بعثتنا خلال أولمبياد باريس
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية في فرنسا، تم التخطيط لها وتنفيذها بإلهام من محور الشر المتمثل في إيران والإسلام المتطرف".
وأضاف كاتس
عبر منصة "إكس": "كما حذرت نظيري الفرنسي ستيفان سيجورنيه هذا الأسبوع، بناء على معلومات لدى إسرائيل، فإن الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي وجميع المشاركين في الأولمبياد".
وتابع: "يجب اتخاذ تدابير وقائية بشكل أكبر لإحباط مؤامرتهم". حسب تعبيره.
وكانت شركة السكك الحديدية الفرنسية، قد أعلنت صباح اليوم، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق
شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
وأوضحت أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.
وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات".
يشار إلى أن الرياضيين الإسرائيليين البالغ عددهم 88 فردا ويشاركون في أولمبياد باريس
، يخضعون لحماية على مدار الساعة من قبل أجهزة الأمن الفرنسية، بالإضافة إلى عناصر "الشاباك"، حسبما أفادت تقارير إسرائيلية.