https://sarabic.ae/20240726/القوات-الأوكرانية-تقصف-المناطق-السكنية-في-مقاطعة-خيرسون-أكثر-من-40-مرة-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة---1091138392.html
القوات الأوكرانية تقصف المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون أكثر من 40 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
القوات الأوكرانية تقصف المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون أكثر من 40 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر قريب مطلع للصحفيين بأن الجيش الأوكراني نفذ خلال النهار 43 ضربة مدفعية على 10 مناطق سكنية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T08:28+0000
2024-07-26T08:28+0000
2024-07-26T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المصدر إن الجيش الأوكراني، شن خلال النهار، 29 ضربة مدفعية على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مؤكدا أن 14 هجوما آخر وقع ليلا.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240719/حاكم-خيرسون-أوكرانيا-فقدت-ما-يصل-إلى-5000-جندي-أثناء-محاولة-عبور-نهر-الدنيبر-1090933793.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الأوكرانية تقصف المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون أكثر من 40 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
أفاد مصدر قريب مطلع للصحفيين بأن الجيش الأوكراني نفذ خلال النهار 43 ضربة مدفعية على 10 مناطق سكنية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر إن الجيش الأوكراني، شن خلال النهار، 29 ضربة مدفعية على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مؤكدا أن 14 هجوما آخر وقع ليلا.
وتعرضت لضربات الجيش الأوكراني 10 مناطق سكنية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر: دنيبرياني، كاخوفكا، ستارايا زبوريفكا، ألشكي، كورسونكا، معسكرات القوزاق، بيشانوفكا، جولايا بريستان، كارداشينكا، ماسلوفكا.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.