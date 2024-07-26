https://sarabic.ae/20240726/خبير-السياسة-الأميركية-الخارجية-لن-تتغير-والروبل-سيحتل-مكانة-عالمية-1091156812.html

خبير: السياسة الأميركية الخارجية لن تتغير والروبل سيحتل مكانة عالمية

خبير: السياسة الأميركية الخارجية لن تتغير والروبل سيحتل مكانة عالمية

سبوتنيك عربي

رأى مدير مركز "جي أس أم للدراسات" والخبير في الشؤون الروسية الدكتور آصف ملحم، أنّ "العلاقة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T17:14+0000

2024-07-26T17:14+0000

2024-07-26T17:15+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg

وأضاف في حدث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "مشكلة نظام كييف مع ترامب هي في كيفية التعامل معه، على اعتبار أنّ بايدن وابنه كان لديهما استثمارات في أوكرانيا، ولكن السياسة الخارجية الأميركية لا يحكمها الرئيس الأميركي بل الدولة العميقة وعليه فإن الدعم لأوكرانيا سيستمر، إلا أنّ الفرق الوحيد هو أن ترامب لن يستقبل زيلينسكي بنفس حفاوة بايدن".ولفت إلى أنّ "العمليات التجارية التي تتم بالروبل بين روسيا والدول الصديقة تتزايد لا سيما و أن أساس العلاقة بين موسكو وحلفائها مبنية على الثقة، ومجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بأنه سيتم إصدار سندات بالعملات المحلية ليتم تمويل العديد من المشاريع بعيدًا عن أيّ خلفيات سياسية".وكشف ملحم أنّ "الروبل الروسي في عملية تصاعد مستمر، ومع مرور الوقت ستحتل العملة الروسية مكانة كبيرة بين العملات الأجنبية العالمية كونها تحظى بثقة الكثير من الدول".وبيّن أنّ "روسيا تعمل على تعميق علاقاتها مع مجموعة دول "أسيان" لأن الطرفين يكملان بعضهما بعضا، وروسيا تسعى منذ زمن بعيد إلى تعميق التكامل داخل ما يسمى الفضاء "الأوراسي" الكبير، خصوصًا بعد محاولات الولايات المتحدة الأميركية باختراق كل المنظومات التقنية حول العالم".

https://sarabic.ae/20240726/ترامب-يضع-شرطا-قبل-إجراء-أي-مناظرة-مع-هاريس-1091139489.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا